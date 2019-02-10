Activision Blizzard, Yüzlerce Çalışanı İşten Çıkaracak

Çalışan kişi sayısını azaltan şirketler kervanına bir yenisi daha eklendi. Activision Blizzard, Pazartesi günü yüzlerce çalışanı işten çıkaracak.

Son zamanlarda; şirketlerin satış oranlarındaki azalma ile doğru orantılı olarak, çalışanlarında azaltmaya gittiğini biliyoruz. Çalışan kişi sayısını azaltan şirketler kervanına bir yenisi daha eklendi. Activision Blizzard, Pazartesi günü yüzlerce çalışanı işten çıkaracak.

Geçen yıl şirket; 1.61 milyar dolar kâr elde ederken, bu yıl 1.51 milyar dolarda kaldı. Bloomberg tarafından yayınlanan haberde; bu durumun yüzlerce çalışanın işten çıkarılması ile sonuçlanacağı ifade edildi.

Activision Blizzard Firmasının Satışları Azalmaya Başlıyor

Her ne kadar şirket; işleri merkezileştirmeyi ve karı artırmayı planlasa bile, satışların % 2 oranında düşmeye başlayacağı da bir gerçek. Activision Blizzard; işten çıkarma haberini verdikten hemen sonra, hisse senetleri % 2.5 oranında düştü.

Oyun kuruluşunun, daha çok hangi alanlarda çalışanları işten çıkaracağı da ayrı bir merak konusu. Gelen bilgilere göre; satış ve pazarlama departmanlarında çalışanların, işten çıkarılanlar listesinde ağırlıkta olacağı söyleniyor.