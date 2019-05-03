Activision, Yeni Call of Duty'i 30 Haziran'da Duyuracak

Black Ops 4'ten çok fazla süre geçmemesine rağmen yeni oyunla ilgili sinyaller veren Activision, 30 Haziran'da yeni Call of Duty oyununu duyuracağını doğruladı.

Geçtiğimiz yıl oyuncuların beğenisine sunduğu Call of Duty: Black Ops 4 ile farklı bir kulvarda rekabet eden Activision, yeni Call of Duty oyununu 30 Haziran'da duyuracak.

Oyun sevelerin bileceği üzere her yılın ikinci çeyreğinde E3 oyun fuarı gerçekleştiriliyor. Birçok oyun yapımcısının yepyeni yapımlarını duyurduğu fuar, bu yıl Activision için de hareketli geçecek. Bahsi geçen yeni Call of Duty oyunuyla ilgili herhangi bir detay henüz ortaya çıkmış değil. Fakat yeni oyunun Modern Warfare 4 olacağına yönelik bazı iddialar söz konusu.

Geçtiğimiz ay bir partnerlik anlaşması dahilinde yeni Call of Duty'i test etme fırsatı bulan sporcuların deneyiminden yayınlanan kısa bir video, yeni oyunun Modern Warfare 4 olacağı yönündeki iddiaları biraz daha güçlendirdi.

E3 2019, 11 Haziran'da Los Angeles'ta gerçekleşecek. Activision ve birçok oyun yapımcısının oyun severlere sunacağı yenilikleri kaçırmamak için bizi takip edebilirsiniz.