Koronavirüs Nedeniyle Adalar’a Giriş Çıkış Yasaklandı

Ülkemizde koronavirüs salgını dolayısıyla alınan önlemlere bugün bir yenisi daha eklendi. Adalar Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 26 Nisan 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Adalar’a giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Koronavirüs salgını tüm dünyada etkilerini artırmayı sürdürürken alınan önlemler sonucu hızını kaybetmeye başladığı da konuşuluyor. Ülkemizde de süren kısıtlamalar sayesinde virüsle mücadelede önemli bir yol kat edilmiş durumda. Alınan önlemler her geçen gün sıkılaştırılırken bugün de İstanbul, Adalar için yeni bir haber geldi.

Adalar’a giriş ve çıkışın 1 ay boyunca yasaklandığı kaymakamlık tarafından yapılan açıklamayla bildirildi. Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek, sosyal mesafeyi korumak ve yayılım hızını kontrol altında tutmak için birçok önlem alındığı vurgulandı.

Yasak, 26 Nisan'da başlayacak:

Ana karadan ayrık ve sadece deniz yoluyla ulaşılan Adalar ilçesinin; vaka sayısının son derece düşük olduğu ancak sayfiye yeri olması, sıcaklıkların artması ve yaz aylarının yaklaşması sebebiyle çok sayıda vatandaşın günübirlik olarak ziyaret ettiği bir yerleşim yeri olmasının riski artırdığı belirtildi.

İlçenin kış aylarında İstanbul'da ana karada, yaz aylarında ikinci konutlarında Adalar'da yaşayan bir nüfusa da sahip olduğu ve bu kişilerin Adalar'daki konutlarına gelmek istediklerinin görüldüğü, tedbir alınmadığı takdirde, yazlık veya ziyaretçi olarak gelecek insanların bulaşma riskini ve virüs yayılımını artıracağı düşünülerek alınan yasak kararı açıklandı.

Bazı istisnalar da olacak:

Alınan yasak kararı 26 Nisan 2020 Pazar saat 24.00 ile 31 Mayıs 2020 Pazar saat 24.00 arasındaki süre için geçici olarak uygulanacak ve birtakım istisnalar bulunacak. İstisnalar arasındaysa 23 Nisan 2020 tarihinden önce yerleşim yeri adresi olarak kayıtlı olanlar, temel ihtiyaç malzemelerinin tedarik faaliyetlerinde yer alan görevliler, kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerimin sürdürülmesinde görevli olanlar, çalışan ya da iş yeri sahipleri, Adalar ilçesinde görev yapan kamu görevlileri gibi kişiler yer alıyor.