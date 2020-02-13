Geçtiğimiz aylarda Adalar’da çıkan Ruam Hastalığı sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi atlı faytonları kaldıracağını söylemişti. Atlı faytonlar yerine elektrikli taşıma araçlarının kullanılacağı ifade edilmişti. Atlı faytonların kaldırılmasının ardından Adalar’daki elektrikli taşıma İETT’ye verildi.

Atlı faytonların kaldırılması daha önce sık sık gündeme gelmişti. Son aylarda çıkan ruam hastalığıyla birlikte İBB meclisinde faytonların kaldırılacağı ve onun yerine elektrikli taşıma geleceği söylenmişti. İBB Meclisi 1.Başkanvekili Zeynel Abidin Okul’un başkanlığında toplanan meclis, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün talebini değerlendirdi. İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün Adalar'da elektrikli araçlarla taşımacılık yapılması hakkındaki talepte bulunmuştu.

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yıllık 250 bin lira ücretle İstanbul Otobüs İşletmeleri AŞ'ye verilmesi konusunda talepte bulundu. Fakat bu talep Hukuk-Ulaşım ve Trafik Komisyonu tarafından reddedildi. İşletmenin İstanbul Elektrikli Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne verilmesinin uygun olduğu belirtildi. Her iki kurumun da talebini inceleyen meclis üyeleri oylama sonucu elektrikli taşımayı İETT’nin yapmasına gerektiğine karar verdi.

Ruam hastalığı nedir?

Genellikle atlarda bulunan bu hastalık bulaşıcı bir hastalıktır. İnsanlarda çok sık gözükmese de atlarla uğraşan kişilerde görülüğü kayıtlara geçmiştir. Bu hastalığa yakalanan atlar genelde 1-2 hafta içerisinde ölür. Atlar arasında hızla yayılan bu hastalık Adalar’daki fayton devrinin sonunu getirmiştir. Böylece artıkatlı faytonlar yerinitarafından işletilecek elektrikli taşımalara bırakacak.