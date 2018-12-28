Adamlar Yapmış: Vivo Nex 5G Prototipi İlk Kez Sergilendi

Vivo, yıllar süren 5G çalışmalarının meyvesi olan Vivo Nex 5G'nin bir prototipini Çin'de düzenlenen bir konferansta ilk kez ortaya çıkardı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, şirketin ilk 5G destekli akıllı telefon olacak Vivo Nex 5G’ye ait bir prototipi, 2018 China Mobile Global Partner Conference’ta (2018 Çin Küresel Mobil Partnerler Konferansı) Qualcomm standında sergiledi. Cihaz, 5G desteği sunmak için Snapdragon X50 modeme sahip Snapdragon 855 mobil platform kullanıyor.

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Vivo, Nex 5G’nin gelecek yıl satışa sunulacağını çok önceden müjdelemişti. Şirket o günden bu yana standart sürümü Snapdragon 845’ten güç alan cihazın mimarisi, anakart düzeni, RG ve anten tasarımı, optimizasyon ve batarya kapasitesi konusunda Ar-Ge çalışmaları yürüttü ve görünüşe göre umduğu neticeye ulaştı.

5G destekli bir akıllı telefon üretmek, 5G destekli bir modeme dayanıyormuş gibi görünse de Vivo, 5G çalışmalarına kesinlikle yeni başlamadı. Şirket, 2016 yılında Pekin’de ilk 5G Ar-Ge merkezini açtı. Ardından 2017 yılında 3GPP teknolojisine yatırım yapan şirketlerden biri oldu ve aynı yıl içinde RF anahtar teknolojileri ve 5G antenleri için bir ön araştırma başlattı.

Bir aksilik olmazsa Vivo Nex 5G, Şubat ayında Barcelona’da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi’nde halka açık bir şekilde sergilenecek. Birkaç ay içinde satışa sunulması da muhtemel. Vivo’nun şu anda bulunmuş olduğu konum, teknoloji ve bilimde ‘bir şeyler’ yapmanın yalnızca çalışmakla olduğunun en büyük kanıtı.