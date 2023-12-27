Ülkemizin en önemli şehirlerinden olan Adana'da yapılan yılbaşı hazırlıklarında, 2025 yılına girmeye hazırlanıldığı dikkat çekti. Bu durum, sosyal medyadan komik tepkiler gelmesine neden oldu.

Yeni yıla her şehrin meydanında,yapılan geri sayımlarla, halkın bir arada eğlendiği etkinliklerle girilmesi artık ülkemizde gelenek hâline geldi. Bir de bu meydanlarda, en büyüğü ortada olacak şekilde led çam ağacı figürleriyle ve sahneye yakın yerlerde de yine pırıl pırıl "Yeni yıl", "Hoşgeldin 2024" falan gibi yazılar yer alır. Adana'da bu yazılar 2024'e girmeye hazırlandığımız şu günlerde 2025 olarak yazılınca sosyal medyada viral oldu.

Aslında bu bir ilk değil

Adana'da birkaç yıldır "bir sonraki seneye" girme alışkanlığı ortaya çıkmış durumda. Bazı esnaflar dükkanlarının camlarını süslerken de bir sonraki yılın adını yazıyor. Seyhan ilçesinde bulunan tren istasyonunun yakınındaki meydanda da bu geleneğe uygun olarak bir sonraki yılın gelişi kutlanıyor.

Ülkemizin en eğlenceli haberlere konu olan şehirleri arasında yer alan Adana'nın bu ilginç âdeti, bu durumu bilmeyen kişilerin de dikkatini çekti. Sosyal medyada pek çok kişi Adana'nın 2025'e girmesiyle ilgili paylaşımlar yaptı.

Adana'nın 2025 hazırlığına gelen en komik tepkiler