Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan Ahmet Fikriderin, arkadaşının fotoğrafçı dükkanının önüne tabela açarak beğeni ve takipçi satışına başladı.

Ahmet Fikriderin, bir süre önce takpçi ve beğeni satışı işini internetten sokağa taşınma fikrini gerçeğe döktü. Gazipaşa Bulvarı’nda tezgah açan Fikriderin, bir 'takipçi ve beğeni' tabelası hazırlayarak anında işe başlamış.

Dilerseniz hikayesini kendisinden dinleyelim:

“Fenomen olmak ve ürünlerini internet üzerinde satmak isteyen birçok insanın olduğunu fark ettim ve bu tür takipçi, beğeni ve yorum satışı yapan internet siteleri gördüm. ‘Neden bunu sokakta, insanların gözünün önünde yapmayayım?’ diye düşündüm. Gayet de iyi tepkiler aldım. Tabii şaşıranlar, komik ve saçma bulanlar da oluyor. Ama takipçi ihtiyacı olan birçok müşterim var”

Fikriderin, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Aslında sokaklara yabancı değilim. Daha önce birçok kez seyyar satıcılık yaptım. İnsanlar gözleriyle gördüklerinde, yüz yüze alışveriş yaptıklarında daha mutlu oluyor. Ben de bunu gözlemledim. Özellikle genç yaştaki kişiler ve e-ticaret yapan firmalar yoğun bir şekilde takipçi, beğeni ve yorum satın alıyorlar. Farklı sektördeki birçok insana hizmet veriyorum. Benim takipçilerim gerçek. Ben insanlara dürüst oluyorum ve gerçek takipçi gönderiyorum. Tabi ki biraz düşme oluyor gönderdiğim takipçi sayısında ama genel anlamda kalıcı takipçiler, yorumlar ve beğeniler satıyorum.”