Adana'da Patlayan Powerbank Evde Yangın Çıkardı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, gece şarja takılan powerbank'in patlaması sonucu evde yangın çıktı.

Son dönemde sık sık duyduğumuz 'şarj cihazından çıkan yangın' haberlerine bir yenisi eklendi. Adana'nın Sarıhamzalı Mahallesi'nde yaşayan Ali Rıza Erkmen, gece uyumadan önce powerbank'ini şarja takarak uyudu. Sabaha karşı Erkmen, ciddi bir patlama sesiyle uyandı.

Sabah saatlerinde şarjı tamamen dolan powerbank, bir süre daha şarjda kalmaya devam etti. Prizden çıkarılmayan cihaz bir süre sonra patladı ve evde yangın çıkmasına neden oldu. Erkmen ve komşular, olayı anında itfaiye görevlilerine haber verdiler.

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipler kısa sürede olay yerine intikal ederek yangını kontrol altına aldı. Powerbank'in üzerinde yer aldığı koltukta ve takıldığı prizde ciddi hasar oluşurken, olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.