Adana’da Film Gibi Fiber Optik Kablosu Hırsızlığı

İzmir’den Adana’ya giden 3 kişi, yaptıkları enteresan hırsızlıkla yüzlerce evin günlerce internetsiz kalmasına sebep oldu.

Adana’da tam 6 mahalleye günlerdir internet verilemiyor. Bu mahallelerin internetsiz kalmasının sebebi ise oldukça enteresan bir hırsızlık vakası.

İzmir’den Adana’ya giden 3 kişi, tabanında delik açtıkları kapalı kasa kamyonetleriyle fiber optik kabloları çaldı. Rögar kapaklarının üzerinde duran çete, aracın altından sarkarak fiberoptik kablolarını çaldı ve hurda fiyattan sattı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayların yaşandığı bölgelerdeki kamera kayıtlarını inceleyerek aracın plakasını buldu. Ardından geniş çaplı arama yapan polis ekipleri, çeteyi Seyhan Merkez’de yakaladı.

Telekomünikasyon şirketlerini 200 bin lira zarara sokan çete üyeleri, karakoldaki sorguda suçlarını itiraf etti. Çete üyelerinin kalacak yerleri olmadığı için kamyonette yatıp kalktıkları belirlendi.

Zanlılar Hasan E. (28), Bozan D. (40) ve Ahmet Ş. (30), çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Fiber kabloları hurda fiyatından alan hurdacı Abidin B. ise ev hapsi cezası aldı.