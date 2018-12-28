Çukurova Üniversitesi Elektromobil Takımı tarafından geliştirilen otomobil, 1 TL ile tam 350 kilometre yol gidebiliyor.

Son dönemde ülkemizde yerli üretim alanında oldukça güzel gelişmelere şahit oluyoruz. Son olarak Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencileri, kurdukları ortak ekiple elektrikli bir otomobil üretti.

Düzenlenen Bilim Şenliği kapsamında, otomobili ziyaretçilerin beğenisine sunan ekip, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Araçlarının Eco-Marathon ve TÜBİTAK Efficiency Challende yarışmalarında dünyada yedinci olmayı başardığını belirten ekip üyesi Furkan Pınarlı, aracın 1 TL masrafla tam 350 kilometre yol gidebildiğini belirtti. Otomobilin tüm malzemelerini karbon fiber ve kompozitten oluştuğunu belirten Pınarlı, aracın 85 Km/s hıza ulaşabildiğini ve sadece 90 kilogram ağırlığında olduğunu belirtti.

Yeni dönemde kendi firmalarını açarak seri otomobil üretmek istediklerini belirten Pınarlı, bu sayede verimliliği üst seviyede olan ve ülke kalkınmasına katkıda bulunan bir otomobil markasına sahip olunabileceğinin altını çizdi. Çevre sağlığını tehdit etmeyen ve yerli üretimle ülke prestijine katkıda bulunan bir otomobil için sponsor desteği beklediklerini söyledi.