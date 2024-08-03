Türk mühendisler tarafından kurulan Adastec'in geliştirdiği otonom otobüs, ABD'de Seviye-4 sürücüsüz kullanıma sunulan ilk araç oldu.

Otonom araç teknolojileri için dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çalışmalar devam ediyor. Ülkemizde otonom sürüş teknolojileri binek otomobillerden ziyade toplu taşıma çalışmalarına odaklanıyor. Özellikle otobüslerin otonom hâle gelmesi için önemli adımlar atılmış durumda.

Türk mühendislerin kurduğu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da desteklenen Adastec, otonom otobüslerini ABD'ye de götürdü. Adastec'in otonom otobüsü ABD'nin ilk Seviye-4 otonom otobüsü olurken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır bu durumu sosyal medya hesabından duyurdu.

İşte Bakan'ın açıklaması:

Türk mühendisler tarafından kurulan ve Bakanlığımızca desteklenen ADASTEC'in geliştirdiği teknolojilerle entegre edilen sürücüsüz otobüsler, dünyanın birçok ülkesinde bu teknolojiyi kullanan ilk proje olarak hayata geçiriliyor.

Türkiye'de Bilişim Vadisi'nde Test Merkezi ve Boğaziçi Üniversitesi BÜDOTEK teknoparkta Ar-Ge Merkezi olan ADASTEC, Amerika’daki ilk Seviye-4 otonom otobüsü kullanıma sundu.

Avrupa'nın ilk Seviye-4 otonom/elektrikli otobüslerini Norveç'in Stavanger ve Finlandiya’nın Tampere şehirlerinde uygulamaya geçiren ADASTEC; Almanya, Hollanda ve İsviçre’de yakın zamanda kazandığı projeleri de önümüzdeki günlerde hayata geçirmeye hazırlanıyor.