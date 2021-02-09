Adidas, Salgın Sürecinde Spora İlişkin Araştırma Yaptı

Dünyanın en büyük spor ekipmanı üreticilerinden birisi olan Adidas, pandemi dönemine ilişkin ülkemizde de yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre pandemi, spora olan ilginin artmasını sağladı.

2020 yılını dünya genelinde olduğu gibi bizler de evimize kapalı olarak geçirdik. Dışarıya eskiye nazaran çok az adım attığımız bu zaman içinde doğal olarak fiziksel aktivitemiz de en az düzeye düştü. Birçok kişi hareketsizlik nedeniyle kilosunu korumakta zorlanırken haliyle spora olan ilgide artış görüldü.

Dünyanın en büyük spor ekipmanı üreticisi Adidas da yeni araştırmasında ülkemizdeki ve dünyadaki koşu motivasyonunu ve spor yapma oranlarını ele aldı Yeni spor ayakkabısı ULTRABOOST'u yeniden tasarlarken bir araştırma yürüten Adidas, araştırmasıyla daha fazla kişinin sporu ve koşuyu hayatlarına dâhil etmelerini sağlamaya odaklandı.

Türkiye'de koşu yapan kişi sayısında artış görüldü:

Açıklanan sonuçlara göre Türkiye'de koşu yapma oranında artış görüldü. Buna göre haftada en az 1 kere koşu yapanların oranı %48,2'ye yükselirken bu oran, koşu yapan kadınlarda %47 olarak ölçüldü. Koşu yapan kişilerin %86,4'ü bu süreçte daha sık koştuklarını belirtti.

Koşuya olan ilgi en çok sırasıyla Marmara Bölgesi, Akdeniz Gölgesi ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görüldü. Pandemi sonrası koşu yapma oranı tüm yaş gruplarında azalmış olsa da 24—35 yaş grubundaki kişilerin koşu oranı %28,2'ye yükseldi. Evde geçirilen zaman, genel spor motivasyonunda da artış görülmesini sağladı.

Ev içi egzersizlerde görülen artışla birlikte en az bir spor dalının kişinin hayatına dâhil olma oranı %81,3 olarak açıklandı. Haftada en az bir kez egzersiz yapanların sayısı, COVID-19 ile birlikte %6 artış yaşadı ve toplam oran %60,7'ye yükseldi. Spora olan bu ilgi, küresel boyutta insanların hayata daha olumlu bakmalarının da önünü açtı.

Hayatlarında koşuya daha fazla yer ayırdıklarını söyleyenlerin %40'ından daha fazlası, hayata daha olumlu bir bakış açısı geliştirdiklerini ifade etti. Ayrıca araştırmaya katılan katılımcıların 3'te 1'inden fazlası, koşuyu zihinsel sağlıkları açısından temel motivasyon faktörlerinden biri olarak tanımladı.

Dünya genelindeki katılımcıların %25'i koşmanın, müzik dinlemek, etkinliklere katılmak, spor karşılaşmalarını canlı izlemek, spor salonuna gitmek ya da sevdikleri ile zaman geçirmekten daha fazla enerji veren bir aktivite olduğunu söyledi. Pandemi öncesinde koşu yapan kişilerin %42,1'i koşuya aynı oranda devam ettiğini, %23,6'sı koşuyu azalttığını, %34,3'üyse arttırdığını bildirdi.