Geçtiğimiz günlerde Adil Kullanım Kotası'nın kalkacağı açıklanmıştı. Şimdi, AKK kalkınca neler olacak sorusuna cevap bulma zamanı.

Adil Kullanım Kotası denen illetten kurtuluşumuz 31 Aralık 2018 tarihinde olacak. Yılbaşından sonra internet paketleri değişecek. Bu değişimlerin neler olacağını liste halinde yazdık.

AKK Ne Zaman Tamamen Kalkıyor?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan'ın ifaadesine göre AKK ya da AKN'nin 2019 yılında olmayacağını açıklamıştı. Belli bir indirme noktasından sonra internet hızının yavaşlaması anlamına gelen AKK/AKN aslında Mart 2017'den bu yana kademeli olarak kaldırılıyordu.

AKK/AKN'de Şu Anda Durum Nasıl?

Mobilde 128 mbit hızın altına düşüş yaşanamıyor, sabit hatlarda ise alınan en yüksek hıza göre bir yeni limit belirlenmiş durumda. AKK/AKN gece 02:00'den sabah 08:00'e kadar uygulanmıyordu.

AKK'siz İnternette Kota Olacak mı?

Bu seçim kullanıcıya kalmış, ancak evet. Yeni paketler kotalı ve kotasız seçeneklerle gelecek. Sözleşmesi devam eden kullanıcılar, yeni paketlere ek ücret ödemeden geçebilecekler.

İnternet Fiyatları Ne Olacak?

Herkesin doğal olarak aklına "Fiyatlar artacak mı?" sorusu geliyor. AKK'li paketlerin yerini AKK'siz paketler alacak. Kotalı paketlerde kota aşımında ek ücret ödenecek, kotasız paketlerde ise AKK olmayacağı için fiyatlarda bir miktar artış olacak. Mevcut durumda taahhütü devam eden kullanıcılara kotasız hizmet verilecek, yeni taahhüt yaptıracak kullanıcılara ise kotasız seçenek de sunulacak.

En Çok Kimi Sevindirecek?

Türkiye'de aylık internet kullanım ortalaması 91.3 GB. Yani herhangi bir kotaya ulaşmak ya da kotayı aşmak ortalama kullanıcı için bile çok zor değil. Yeni sistemde kotalı paketlerin limitine bağlı olarak kişilerin seçim yapması en önemli nokta olacak. Sınırsız internet isteyenler ise daha fazla parayı gözden çıkartmak durumunda kalacak.