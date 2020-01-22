Teknoloji artık o kadar hızlı gelişiyor ki takip edebilmek için özel bir zaman ayırmak gerekiyor. Teknolojinin bu hızlı gelişimi, eskiden hayranı olduğumuz teknolojilerin artık nostalji olmasını ya da adlarını bile hatırlanmaz hale gelmesini sağlıyor.

Teknoloji, sandığımızdan çok daha hızlı gelişiyor ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte tüketici trendleri de hızlı bir değişim gösteriyor. Peki yıllar önce hangi teknolojik ürünlerin büyük bir heyecanla kullanıldığını hatırlıyor musunuz?

Hazırlanın, sizleri 15 yıl öncesine götürüyoruz. Bu içeriğimizde, 15 yıl önce trend olmuş, bugün ise varlığını bile hatırlamadığımız cihazları ve uygulamaları bir araya getirdik.

1. Bira ya da Süt içme görüntüsü sunan iPhone uygulamaları

iPhone’lar ve Android akıllı telefonlarda bugün kullandığımız uygulamaları düşündüğümüzde geçmişte kullanılan uygulamalar kötü komedi filminden görüntüler gibi kalabilir. Geçmişte bıraktığımız popüler iPhone uygulamalarının ilk sıralarında yer alan iBeer ve iMilk isimli iki uygulama, iPhone’un hareketi ile bira ve süt içme görüntüsü sağlıyordu.

2. Sahte çakmak uygulaması

iBeer ve iMilk ile beraber iyi ki geçmişte kalmış dediğimiz bir diğer iPhone uygulaması ise sahte bir çakmak görüntüsü sunan uygulamaydı. Ne diyelim; iyi ki geçmişte kalmış.

3. İnternete giren ilk cep telefonları

Bugün kullandığımız hemen her ürün internete bağlanabiliyor. Ancak bundan yıllar önce durum çok daha farklıydı.

4. Saydam tasarımlı ürünler

2000’li yılların başında bilgisayar, oyun konsolu ya da telefon üreticileri, bir tasarım trendini kullanıcıların beğenisine sunuldu. Yaklaşık 15 yıl önce hemen hemen birçok teknoloji, iç kısmını gösterecek saydam bir tasarıma sahipti.

5. Düğmelerle kontrol edilebilen ilk iPod’lar

iPod’lar uzun bir süre müzik dinlemek için en ideal araçlar olarak kaldılar. Rakiplerinin karşısında büyük hafızaları ve kolay kullanımları iPod’ları insanların beğendiği teknolojiler haline getirdi. Akıllı telefonlarla beraber MP3 Player’lar tarih olurken iPod’lar da tarihin tozlu sayfalarına karışmaktan öteye gidemedi.

6. Tasarımı hiç değişmeden tarihe karışan MP3 Player’lar

Bir dönem müzik dinlemek için değişilmez teknolojiler olan bu MP3 Player’lardan kullanmayan yok denecek kadar az olabilir.

7. Dahili DVD oynatıcısı bulunan televizyonlar

Dahili olarak DVD veya VCD oynatıcısı olan televizyonlar, bir süre en itibar gören teknolojiler sıralamasında üst sıraları zorluyordu. Ama bu televizyonlar da çok hızlı bir şekilde gündemimizden çıktı.

8. Taşınabilir DVD oynatıcılar

Dahili olarak DVD veya VCD oynatıcısı olan televizyonlarla beraber taşınabilir DVD oynatıcılar da bir dönemin önemli teknolojilerinden oldu. Küçük ekranı sayesinde yolculuklarda film izlenebilmesini sağlayan teknolojilerde internetin azizliğine uğrayarak tarihin sayfasında yerlerini aldılar.

9. Araç telefonları

Cep telefonlarının yaygın olarak kullanılmasından önce her yerde telefon görüşmesi yapmak isteyenlerin cihazıydı.

10. Devasa kalınlıkları ile büyük ekran televizyonlar

Akıllı televizyonlardan önce büyük bir devrim yaratmışlardı. Ancak çok daha ergonomik tasarıma sahip olan LCD ya da daha modern teknolojilere yenik düştüler.

11. Discman olarak da adlandırılan taşınabilir CD çalarlar

Müzik dinlemek için kullanılan discmanler, walkman kadar önemli bir teknoloji olmasa da bir dönemin popüler cihazlarındandı.

12. iPhone’lardaki çöp kutusuna kağıt atma oyunu

Paper Toss, akıllı telefon piyasasının öncüsü olan iPhone’ların geçmişteki popüler oyunlarından biriydi.

13. Kalan enerji miktarını gösteren piller

Duracell marka piller bir dönem pilde kalan enerji miktarını gösterecek teknolojiye sahipti.

14. MP3 Player’ların araç teyplerine bağlanmasını sağlayan kaset

BONUS: Atari ve türevleri

Gerçi doğrudan orijinal bir Atari, sadece mahallenin premimum çocuklarında olurdu. Biz de Atari diye her defasında adaptör yakan yan sanayi oyun konsollarıyla avunur, 999 in 1 oyun kasetleriyle zaman geçerirdik. Eğer aklınıza gelen başka ürünler de varsa, yorumlara bekliyoruz.