Kişileri siber saldırılara açık hale getiren "admin" ve "1234" gibi şifreler 2020 yılından itibaren California'da yasaklanıyor. Bu kararın ardından farklı eyalet ve ülkelerin de böyle bir yasaklamaya gitmesi bekleniyor.

Her geçen gün bir yeni hacklenme haberiyle karşı karşıya geliyoruz. Oluşturulan ""admin" ve "1234" gibi zayıf şifreler ise bunun başlıca sebebi oluyor. California'da ise buna önlem olarak, yeni kullanıcılar "karmaşık ve üstün güvenlikli parola" oluşturmadığı sürece hesap açmalarına izin verilmemesine dair yasa çıkarıldı.

Kullanıcılar kendi şifrelerini kendilerine özel olarak kodlanmış bir yazılımdan oluşturacak. Buna istinaden, eğer kullanıcıların hesapları hacklenirse, yazılım şirketine dava açma hakları bulunuyor.

Bu tarzdaki birçok üretici, kullanıcının bütün hesapları için tek bir şifre kullanmakta. Genelde bu yazılımları kullanan tüketiciler de bu şifreleri değiştirmez veya kendileri yaratmaz. Bu da siber saldırıya kurban gitme olasılıklarını artırır. Yazılımı geliştiren kişilerin bu şifreleme yazılımına, topladığı bilgileri yok etme ve erişim izinlerini silme gibi özellikleri eklemesi beklenmekte.