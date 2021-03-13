Photoshop'un ana ürün yöneticisi Mark Dahm, uygulamanın Apple M1 Mac'e geçiş süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Dahm, geçişin Apple sayesinde "sorunsuz bir deneyim" haline geldiğinden bahsetti.

Adobe, geçtiğimiz hafta Photoshop'un yerel olarak M1 çipinde çalışması için resmi güncellemeyi yayınlamıştı. Resmi güncellemenin hemen ardından PCMag'e konuşan Photoshop'un ana ürün yöneticisi Mark Dahm, geçiş hakkında daha fazla ayrıntı verdi.

Dahm, yaptığı açıklamada projenin ilk kapsamının başından beri "biraz korkutucu" olduğunu çünkü ekibin Apple Silicon'daki performanstan hiçbir şekilde ödün verilmemesini sağlamak istediğini söyledi. Bununla birlikte Dahm, Photoshop, Mac PowerPC'den Intel'e geçerken de var olduğu için bazı tanıdık faktörler olduğunu belirtti.

Photoshop, M1 işlemcili Mac'de önceki nesle kıyasla daha hızlı çalışıyor:

Dahm'ın açıklamalarına göre Apple'ın Rosetta modu, Photoshop'un ilk gününde M1 cihazlarında kod tabanında önemli değişiklikler gerektirmeden güvenilir ve hızlı bir şekilde çalışmasına izin verdi. Birçok özelliğin önceki sistemlerdeki kadar, hatta daha da hızlı çalıştığını da kaydeden Dahm, bu sayede performansla ilgili önceki soruların tatmin edici şekilde çözüldüğünün de altını çizdi.

Ekibin Apple ile ortaklık kurarak, uygulamadaki özel filtreler gibi temel özelliklerin performansını artıran optimizasyonlar uygulayabildiğinden de bahseden Dahm, bunun yalnızca bir başlangıç olduğunu, daha da fazla performans kazanımını yeni Apple Silikon platformunda hayata geçirmek için sabırsızlandıklarını dile getirdi.

Apple'ın geliştirici araç zinciri ve deneyimine yaptığı önemli yatırımdan da övgü dolu sözlerle bahseden Photoshop ürün yöneticisi gerek M1 gerekse gelecekteki diğer Apple Silikon yongaları için geliştirme yapmanın "sorunsuz bir deneyim" olacağını söyledi. Dahm, güncelleme sonrası yerel modda Photoshop'un önceki nesil Macbook'a kıyasla yüzde 50 daha hızlı çalıştığını da sözlerine ekledi.

Hem Photoshop hem de Lightroom'un yerel M1 uygulamaları olarak mevcut olduğunu, genel betaların Premiere Pro, Premiere Rush ve Adobe Audition için de var olduğunu hatırlatan Dahm, yakında daha fazla Creative Cloud güncellemesinin geleceğini söyleyerek sözlerini tamamladı.