Adobe, Creative Cloud uygulamasını Apple cihazına kuran her kullanıcıya 1.300 yazı tipini bedava veriyor. Yapmanız gereken tek şey uygulamayı kurmak ve seçtiğiniz yazı tiplerini indirmek.

iPhone telefonunuza ya da iPad tabletinize yeni bir görünüm katmak istiyor ama bunu yapmak için neyi değiştireceğinizi bilmiyor musunuz? Bizce, en basit yoldan başlayabilirsiniz: yazı tipini değiştirmek. Üstelik yazı tipinizi değiştirmek için Adobe sayesinde muhteşem bir fırsat elinize geçti.

Bu hafta Adobe Creative Cloud’u AppStore’dan telefonuna yükleyen herkes, Adobe bünyesinde bulunan yazı tiplerinin 1.300’üne ücretsiz erişim sağlayabiliyorlar. Hatta eğer Adobe Creative Cloud’a aylık üye olursanız 1.300 yazı tipine değil, 17.000 farklı yazı tipine erişebilirsiniz.

Uygulamayı telefonunuza ya da tabletinize indirdikten sonra yapmanız gereken adımlar çok basit. Cihazınızla uyumlu olan tüm yazı tipleri Adobe’un uygulamasında karşınıza çıkacaktır, beğendiğiniz yazı tipini seçin ve yükleyin. Tabii yazı tipinizi diğer uygulamalarda kullanmak için cihazınızın iOS 13.1 veya iPadOS 13.1 sürümünde olması ve uygulamalarınızın özel yazı tipi API’sine sahip olması gerekiyor.

Adobe’den edindiğiniz yazı tiplerini Mail ve Keynote gibi uygulamalarda yazı yazarak görebilirsiniz. Örnek olarak Mail uygulamasının yazı tipini değiştirelim. Herhangi birisine mail yazarken klavyenizin sol üst köşesinde bulunan “<” ikonuna dokunun. Ardından açılan menüde en solda bulunan “Aa” ikonuna basın. Daha sonra açılan menüde yazı tiplerinin olduğu bölümü açın ve yüklediğiniz yazı tipini seçin.

Eğer olur da indirdiğiniz yazı tipini kaldırmak istiyor fakat unuttuysanız, bunun da çözümü oldukça basit. Telefonunuzun Ayarlar kısmını açın ve Genel sekmesine dokunun. Ardından karşınıza çıkan menüden yazı tipleri seçeneğine basın. Karşınıza cihazınıza yüklediğiniz tüm yazı tipleri çıkacaktır. Kaldırmak istediğiniz yazı tipinin üstüne basın ve yapmak istediğiniz eylemi yapın.

iPhone ya da iPad cihazlarınıza yazı tipi yükleyebileceğiniz Adobe Creative Cloud'u aşağıdaki AppStore bağlantısından indirebilirsiniz: