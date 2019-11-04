Adobe Creative Cloud Uygulamalarına Gelen Yeni Özellikler

Adobe, Adobe MAX etkinliğinde Creative Cloud uygulamalarına gelen yeni özellikleri tanıttı. Yeni sürümlerinde yapay zekaya odaklanan Adobe, bu noktada farklı uygulamalarına yapay zeka desteği getirmiş durumda. Dilerseniz gelin bu özelliklere yakından bakalım.

Creative Cloud'u genişletmeye devam eden Adobe, yıllık bazdaki etkinliği Adobe MAX’de ekosisteminin hemen hemen her parçası için yeni güncellemeler getirdi. Bu güncellemelerin arasında en dikkat çekenleri ise özellikle Premiere Pro ve Rush, Photoshop ve Lightroom'a yönelik güncellemeler oldu. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan bu özelliklere yakından bakalım.

Auto Reframe, Premiere Pro'ya geliyor:

Adobe tarafından geliştirilen video düzenleme yazılımı Adobe Premiere Pro, farklı sosyal medya video formatlarının yayılması ve web video yerleştirmeleri için belirli boyut oranlarının gerekliliği nedeniyle otomatik çerçeve (Auto Reframe) özelliği ile donatıldı. Bu özellik sayesinde Adobe'nin Sensei yapay zekasını kullanarak videolarınızı sosyal medya en boy oranlarına çevirmenize olanak sağlanacak.

Bir klibi veya dizinin tamamını seçebileceğiniz Premiere Pro’da, farklı bir en boy oranında yeni bir sürüm oluşturabiliyorsunuz. Yapay zekâ sayesinde otomatik olarak oluşturulan nihai klip tam olarak istediğiniz şey değilse, sahnedeki hareketlere ne kadar çabuk tepki vermesi gerektiği hakkında manuel ayarlamalar yapabilir ve bu özelliği daha da hassaslaştırabilirsiniz.

Premiere Pro'daki diğer iyileştirmeler o kadar da etkileyici değil, ancak şekiller ve katmanlarla çalışmak için geliştirilmiş araçlar içeriyor. Bu noktada “Metni düzenlemelerle işaretleme” artık destekleniyor ve Motion Graphics için iş akışında yapılmış bazı iyileştirmeler var. Yine bu başlık altında Adobe, daha iyi ProRes HDR performansı ve HEVC ve H.265 dahil olmak üzere modern formatlar ve kod çözücülere olan desteğini geliştirdiğini de açıkladı.

Yeni getirilen özellikler sayesinde artık dışa aktarmalarınıza HDR10 meta verilerini de ekleyebilirsiniz. Donanım olarak Canon C500, Canon XF-HEVC ve Sony Venice V4 için destek eklendiği de açıklandı. Ayrıca Apple ProRes'i MXF'de hem macOS'ta hem de Windows'ta dışa aktarmanıza olanak sağlanıyor.

Son olarak Premiere Rush’a gelen bir diğer çarpıcı özellik ise TikTok'u yerleşik video paylaşım seçeneği olarak desteklemesi.

Photoshop 2020’de performansa odaklanılmış:

Adobe’nin Photoshop 2020’de üzerinde durduğu en önemli nokta performans. Bu doğrultuda Adobe, PS 2020’nin PS 2019 versiyonundan iki kat daha hızlı olduğunu gösteren bir benchmark çalışması finanse etmişti. Bu performans iyileştirmelerinin bir kısmının arayüzde ve iş akışında yapılan iyileştirmeler olduğu ve bir kısmının da yazılımın kendisinde yapılan optimizasyonlar olduğu belirtiliyor.

Adobe PS 2020 için yapılan geliştirmelerde özellikle daha fazla işlemi daha kolay erişim sağlama amacı ile “Özellikler” panelinin yeniden revize edildiği de belirtiliyor. Ayrıca iPad için vaat edilen Photoshop'un ilk tam sürümü de böylelikle yayınlanmış oldu. iPad için PS, masaüstü sürümüyle aynı özellik paritesinde değil ancak tam işlevsellik istemeyen ve bir dizüstü bilgisayar taşımak istemeyenler için sağlam bir seçenek olacak gibi görünüyor.

PS 2020’de karşımıza çıkan dikkat çekici bir diğer özellik ise yapay zekâ destekli “Subject Selection” aracının yeni uzantısı. Bunu yapmak içinse seçmek istediğiniz nesneyi çerçeveleyen diğer PS sürümlerindekine benzer bir çerçeve çiziyorsunuz ve gerisini yapay zekâ hallediyor.

Diğer uygulamalara da yeni özellikler eklenmiş durumda:

Character Animator, After Effects, Audition ve diğer Creative Cloud uygulamalarının çoğu için de eklenmiş pek çok özellik mevcut. Bu noktada Adobe'nin basın brifingleri sırasında değinmediği ilginç bir uygulama ise yeni bir Photoshop Kamera uygulaması. Bu uygulamanın çekim yaparken sahneyi analiz etmek ve önerilerde bulunmak için yapay zekâ kullandığı belirtiliyor.

Aynı zamanda yaratıcı efektler için bazı lens ön ayarları da sunan bu uygulamanın Android ve iOS için ön izleme sürümünün mevcut olduğu ancak genel kullanıma 2020'de sunulacağı belirtiliyor.