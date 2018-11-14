Ticari fotoğrafçı ve kameraman Dave Cooper, Adobe Premier Pro yüzünden sahip olduğu fotoğraf ve videolardan oluşan 250.000$'lık çalışmalarını tamamen kaybetti.

California, ABD'de açılan yeni bir davada davacı Dave Cooper, Adobe'un Premiere Pro yazılımının -yetkisi olmadığı halde- bilgisayarındaki çalışmalarını tamamen sildiğini iddia ediyor. Adobe Premiere Pro, önbelleği temizleme özelliğine sahip. Kullanıcının çalışması tamamen bittikten sonra önbelleklenmiş küçük resimler ve önizleme videoları gibi geçici dosyaları cihazdan kaldırarak gereksiz depolama kullanımını engelleyen yazılım, teoride oldukça mantıklı duruyor. Dave Cooper için ise bu yazılım tam bir facia oldu.

2017 yılında kullanıcılar; önbellek temizleme yazılımının geçici dosyalar klasörünün dışına çıktığını, normal dosyaları dahi cihazdan silmeye başladığını Adobe'a raporladı. Durumu fark eden Adobe, Premiere Pro'nun önbellek temizleme yazılımı için Mayıs 2017'de bir güncelleme yayınlayarak durumu düzeltti.

Ticari anlamda fotoğrafçılık ve kameramanlık yapan David Cooper, Adobe Premiere Pro'nun "geçici dosyalar" klasörünü harici bir diske sürükleyerek (hard disk) taşımış. Bunun üzerine Adobe'un önbellek temizleme yazılımı, harici diskin içinde bulunan ve 90 günden daha eski bütün dosyaları - JPG, JPEG, PDF, PSD, MP4, AVI, MP3 vb bütün formatlar - tamamen geri dönüşü olmayacak şekilde silmiş.

Silinen dosyalara; 2010 ile 2017 yılları arasında dünyanın dört bir yanında çekilmiş 100.000'den fazla birbirinden farklı ve toplamda 500 saati aşkın video klipleri de dahil.

Cooper'ın avukatı, “Bay Cooper; deneyimli ve aranan ticari bir fotoğrafçı, video yazarı ve video editörüdür.” diyor ve sözlerine; “Davacı (D. Cooper), büyük çapta editörlük, reklam ve hükümet kuruluşları için on ikiden fazla ülkeye seyahat etti. Bay Cooper; Canon C100, Canon 5D Mark II ve Mark III kameraları ve lensleri de dahil olmak üzere, profesyonel kalitede video ekipmanlarını kullanarak görüntüler çekti. Davacı (Bay Cooper), görüntülerin yakalanması ve oluşturulmasının yaklaşık olarak 250.000$'lık değere sahip olduğunu / mâl olduğunu tahmin ediyor." şeklinde devam ediyor.

Adobe, profesyonel ticari fotoğrafçı ve kameraman David Cooper'ın belirttiği miktarı ödemeyi reddetti ve Cooper'ın davasına katılmaya karar verdi. Jüri üyelerinin ve elbette hâkimin belirleyeceği miktarda zararı karşılayacak veya hasarı telafi edecek parayı Cooper'a ödemek için Adobe, bir jüri davası talep etti.

Eğer siz de bu tür bir veri kaybı kâbusunun sizin, fotoğraflarınızın ve dosyalarınızın başına gelmesini istemiyorsanız, popüler bir yedekleme stratejisi 3-2-1 kuralını kendinize benimseyin. Kural: Her dosyanın en az 3 kopyasının 2 ayrı cihazda olması ve 1 kopyasının da tamamen çevrimdışı ortamda barındırılması gerekmektedir.