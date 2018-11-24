Adobe Flash Player Başka Bir Sorununu Daha Çözdü

Ayda bir sorunlar bulup çözen Adobe bu ay da bizi şaşırtmadı.

Eğer dünya üzerinde sürekliliğini devamlı koruyan bir eylem varsa o da Adobe’un Flash Player sorunlarını düzenli olarak çözmesidir. Görünüşe göre yılbaşı dönemi de bu duruma bir istisna getirmedi. Bu haftanın başında şirket Adobe Flash Player için birçok işletim sisteminde güvenlik güncellemeleri yaptı.

Adobe bu güncellemelerinin Adobe Flash Player 31.0.0.148’e kadar olan sürümler için geldiğini söyledi. Yama hakkında başka bilgi vermeyen Adobe, sistemin hassasiyetini (kırılganlığını) geliştirdiğini, yani başka bir deyişle daha da sağlamlaştırdığını söyledi.

Aslında bu durum hackerların bu hassasiyetin farkında olduğunu ve insanlar güncelleme yapmadan harekete geçeceği anlamına da geliyor.

Flash’ın güvenlik sorunları artık bir caps haline gelmiş durumda. Birkaç ayda bir yeni bir güncelleme geliyor ve güvenlik sorunlarından bahsetmiyoruz bile. Flash her gün manuel olarak kullandığımız bir şey olmasa da aracın neredeyse her bilgisayarda bulunması, uygulamayı hackerların birincil hedefleri haline getiriyor.