Geçtiğimiz Ekim ayında, yeni iPad Pro kullanıma sunulduktan sonra kullanıcılardan bazıları bir konuda hayal kırıklığı yaşadılar; fotoğrafları doğrudan Adobe Lightroom CC'ye doğrudan eklemek mümkün değildi.

Bildiğiniz üzere Apple'ın yeni iPad Pro'su ile ilgili en çok öne sürdüğü özelliği, cihazın profesyonel kullanıcılar için çok kullanışlı ve uygun olmasıydı. Ancak özellikle fotoğrafçıların iPad'lerinde yoğun olarak kullandıkları Lightroom CC'ye fotoğraflarını doğrudan ekleyememeleri, kullanıcı memnuniyeti açısından büyük bir eksiydi.

Aradan geçen iki aydan sonra, beklenen güncelleme geldi ve kullanıcıların fotoğraflarını doğrudan Lightroom CC'ye eklemelerini sağlayacak bir kısayol eklendi. Ancak gelen bu yeni kısayol ile fotoğraflar Lightroom CC'ye eklendikten sonra film rulosundan silinmiyor. Bunu yapabilmek için Siri kısayollarında düzenlemeler yapmak gerekiyor.

Güncellemeyle bir sorun çözülmüş olsa da, kullanıcıların ilk yorumlarına göre hala bazı eksikler var. Örneğin kullanıcıların fotoğraflarını hangi formatta kullanmak istediklerine dair bir seçenek sunulmuyor. Bu anlamda kullanıcıların yeni bir güncelleme daha beklediğini söylemek mümkün.