Adobe, yaptığı bir araştırmada iş arayanların kendilerini tanımlarken yaratıcı becerilerini öne çıkarmadıklarını ortaya koydu. Şirkete göre yaratıcılık, geleceğin iş dünyasında en belirleyici etken olacak.

Yazılım devi Adobe, şirketlerin çalışanları işe alırken aradığı kriterlerle, iş başvurusunda bulunanların özgeçmişleri arasında temel bir kopukluk olduğunu öne sürüyor. Şirketin yaptığı araştırmaya göre, başvuru sahiplerinin özgeçmişlerinde belirttikleri yaratıcı ve sosyal becerilerle, işverenlerin aradıkları arasında bariz bir açık var.

Adobe Creative Cloud'un başkan yardımcısı ve genel müdürü Mala Sharma, "Açıkçası, kuruluşların farkına vardıkları ihtiyaçlar arasında yaratıcılık açığı olarak adlandırdığımız şey var. Adobe açısından bakarsam; yaratıcılığın, yarının iş gücünde süper güç olduğuna inanıyoruz. Geçen yıl Kai-fu Lee (teknoloji yöneticisi), yapay zekanın gelecek 15 yılda içinde iş alanlarının yüzde 40'ını nasıl değiştireceğini açıkladı ancak yaratıcı işler, insanlar için daha güvenilir." diyor.

Şirket, "İşe Alınan: Yaratıcılık ve Sosyal Becerilerin Önemi" adlı çalışmasında 2 milyon iş ilanının en az %71'inde aranan 5 beceriyi seçti. 18 farklı kategorideki meslek grubunda yapılan 2 milyon başvuru incelendiğinde söz konusu kriterlerin çoğunlukla göz ardı edildiği ortaya çıktı. Yapılan araştırmaya göre en çok aranan 5 beceri şöyle:

Karmaşık Problemleri Çözebilme

Yaratıcılık

Eleştirel Düşünce

İnsan Yönetimi

Diğer Çalışanlarla Uyum

Başvuru sahipleri, özgeçmişlerinde genellikle belirli yazılımları kullanabilme veya bir birimin bütçesini yetkin bir şekilde denetleyebilme gibi kolay ölçülebilir teknik becerileri vurgulama eğiliminde. Ancak bunlar iş piyasasının otomasyona, yapay zekaya ve diğer teknolojilere kaymasına yardımcı olan beceriler.

Sharma, "Çoğunluk bu becerileri arıyor ancak insanlar özgeçmişlerin çoğunda onları beceri olarak tanımlamıyor. Bireyler olarak daha çok niteliklerimize veya eğitimlerimize odaklanma eğilimindeyiz" diyor. Yaratıcı beceriler, daha çok "yaratıcı" görevlerle ilişkilendirilemeyen veri bilimi, hemşirelik, sosyal hizmet, bilgi güvenliği, inşaat ve pazarlama gibi kategorilerde aranıyor ve bulunamıyor.

Adobe'un global eğitim programları başkanı ve eski bir İngilizce öğretmeni olan Tacy Trowbridge, şirketin NASA ve Royal Shakespeare Şirketi gibi kuruluşlarla ortaklık yaptığını söyledi. Amaçları dünya çapında 700.000 öğretmeni, öğrencilerine yaratıcı problem çözmeyi nasıl aşılayacağına ilişkin kaynaklara bağlayan çevrimiçi eğitim alışverişi yapmak. Trowbridge'e göre proje temelli bir yaklaşım benimsemek, iş birliği, iletişim, yaratıcı problem çözme ve daha fazlasını öğretmede genellikle bir fark yaratabilir.

Trowbridge'e göre çalışanların becerilerini sadece özgeçmişlerine yazmaları yetmiyor. İş arayanların onları nasıl kullandıklarına dair hikayelerini anlatmaları öne çıkmalarına yardımcı olabilir.