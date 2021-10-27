Malumunuz, NFT'ler kısa bir sürede hızla popülerleşerek, işin içinde oldukça ciddi paraların döndüğü bir akıma dönüşmüş durumda. Hal böyle olunca dev şirketler de yavaş yavaş NFT dünyasının bir parçası geline gelmek üzere çalışmalara başladılar. Bu şirketlerden birisi olan Adobe de, Photoshop uygulamasına 'NFT' seçeneğini getireceğini açıkladı.

Yazılım devlerinden Adobe, NTF (non-fungible token) dünyasına girmeye hazırlanıyor. Dün yapılan bir duyuruda; Photoshop’a NFT’yi getirmek amacıyla, Adobe’nin bir hizmeti olan Creative Cloud'dan yararlananların kullanabildiği Content Credentials (İçerik Kimliği) sistemine, “NFT olarak hazırla” seçeneği ekleneceği belirtildi. Henüz geliştirme aşamasında ve tamamıyla hazır olmadığı aktarılan ‘NFT olarak hazırla’ özelliği, bir süreliğine önizleme şeklinde hizmet verecek.

Türkçede genellikle “değişimi mümkün olmayan para ya da çip” şeklinde nitelendirilen NFT’nin kendi has, özgün ve eşsiz olması; bir NFT’nin kendi türünden başka bir takas edilmesinin imkansız olduğu anlamına geliyor. Dijital sanatçılar, tasarladıkları NFT’leri Opensea ve Rarible benzeri piyasalarda sergileyip, eserlerini yine buralarda açık artırma yöntemiyle satışa sunabiliyor.

Sistem, dolandırıcılıkla da mücadele edecek

Şimdilik beta sürümü yayınlanan Adone’nin bu sistemi, satılan NFT’nin kime ait olduğunu da gösterecek. Adobe yetkililerinden olan Scott Belsky, eserlerini NFT olarak satmak isteyen sanatçıların Adobe hesaplarını, Content Credentials sistemi sayesinde kripto para cüzdanlarına bağlayabileceği kaydetti. Bu sayede sanatçı, dijital pazarda satışa koyduğu eseri kendisinin yaptığını kolayca kanıtlayabilecek ve NFT satışları esnasında meydana gelebilecek olası dolandırıcılık olayları da engellenecek. Buna ek olarak Adobe, satıştaki NFT eserlerin teyit edilebileceği bir internet sitesi de açtı.

Sanatçıların eserlerinin taklit edilmesinden son derece rahatsız olduğunu belirten Belsky, sistemi bu yönde geliştirdiklerine de dikkat çekti. Bir NFT eserin satılması durumunda satışın yapıldığı dijital pazarlar, satıcıya ürünün orijinalliğinin Adobe tarafından onaylandığını belirten dijital bir sertifika gösterecek.

Yeni sistem kapsamında Adobe’nin OpenSea, KnownOrigin, Rarible ve SuperRare gibi kullanımı yaygın dijital pazarlarla anlaştığı bildirildi. Bu pazarlardan OpenSea, anlaşmayla birlikte güven ve şeffaflığın güçleneceğini aktarırken, Rarible da sistem sayesinde sahtecilik ve dolandırıcılıkla mücadele edileceğini belirtti.