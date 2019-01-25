Adobe bu hafta, Photoshop Sketch ve Illustrator uygulamalarının ikinci nesil Apple Pencil'i destekleyeceği güncellemeyi iPad için yayınladı.
Uygulamaların yeni sürümlerinde kullanıcılar, çizim araçları arasında geçiş yapmak, renk seçiciyi kullanmak ve tuvali yakınlaştırıp uzaklaştırmak için Apple Pencil 2'nin çift dokunuş özelliğini kullanabilecekler.
Çift dokunuş özelliği, uygulamaların ayarlar kısmından, aşağıdaki seçeneklerden birine atanabilecek:
- Fırça ve silgi arasında geçiş yapmak
- Geçerli ve bir önceki fırçalar arasında geçiş yapmak
- Renk seçiciyi etkinleştirmek
- Tuvali yakınlaştırıp uzaklaştırmak
Adobe uygulamalarının Apple Pencil 2'yi destekleyen 4.7 güncellemelerini App Store'un güncelleme kısmından indirebilirsiniz.