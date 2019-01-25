Birkaç ay önce piyasaya sürülen Apple Pencil 2'nin çift dokunuş özelliği, Adobe'un Photoshop Sketch ve Illustrator uygulamalarında kullanılamıyordu. Adobe, yayınladığı 4.7 güncellemesi ile Pencil 2'nin çift dokunuş özelliğinin programlarında kullanılabileceğini duyurdu. Çift dokunuş özelliğini belirli seçeneklerden istediğinize atayabileceksiniz.

Adobe bu hafta, Photoshop Sketch ve Illustrator uygulamalarının ikinci nesil Apple Pencil'i destekleyeceği güncellemeyi iPad için yayınladı. Uygulamaların yeni sürümlerinde kullanıcılar, çizim araçları arasında geçiş yapmak, renk seçiciyi kullanmak ve tuvali yakınlaştırıp uzaklaştırmak için Apple Pencil 2'nin çift dokunuş özelliğini kullanabilecekler. Çift dokunuş özelliği, uygulamaların ayarlar kısmından, aşağıdaki seçeneklerden birine atanabilecek: Fırça ve silgi arasında geçiş yapmak

Geçerli ve bir önceki fırçalar arasında geçiş yapmak

Renk seçiciyi etkinleştirmek

Tuvali yakınlaştırıp uzaklaştırmak Adobe uygulamalarının Apple Pencil 2'yi destekleyen 4.7 güncellemelerini App Store'un güncelleme kısmından indirebilirsiniz. İLGİLİ HABER Office 365, Artık Mac App Store'da İndirilebilir Durumda

Kaynak : https://www.macrumors.com/2019/01/25/adobe-sketch-draw-apple-pencil-2/

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