Adobe'un Yapay Zekalı 'Akıllı Etiketler' Özelliği Tanıtıldı

Video editörlerinin en büyük dertlerinden biri, aradıkları temaya ya da anahtar kelimeye uygun içerik araştırmalarının çok zaman almasıydı. Adobe, kullanıcılar tarafından üretilmiş içeriklerin sınıflandırılabilmesi için bir yapay zeka geliştirdi. Geliştirilen yeni özelliğin ismi videolar için 'Akıllı Etiketler'.

Kullanıcılar tarafından üretilmiş içeriklere, otomatik olarak etiket oluşturan ve onları kategorize eden özellik, videolar için 'Akıllı Etiketler' kullanıma sunuldu. Şu anda yalnızca kurumsal kimliğe sahip bir grup kullanıcının beta sürümünü kullanmasına imkan veriliyor.

Adobe Yöneticisi Santiago Pombo, verdiği bir röportajda, içerik iyileştirme süreçlerini otomatik hale getirmek için geçtiğimiz iki yıl boyunca çok yatırım yaptıklarını söyledi. Adobe araştırma ve geliştirme departmanının, Adobe'un 'Sensei Makine Öğrenmesi' platformunu kullanarak geliştirdiği videolar için 'Akıllı Etiketler' özelliği, her klip için iki ayrı grup etiket üretiyor. İlk grup 150.000 farklı nesneyi, temayı ve özelliği sınıflandırmak için kullanılırken, ikinci grup etiketler koşmak, yürümek ve su içmek gibi eylemleri sınıflandırmak için kullanılıyor.

Adobe'un stok görüntüleri kullanılarak eğitilen yapay zeka, yaptığı etiket tahminlerinin yanında, bir de o tahminin yüzde kaç doğru olduğunu gösteren bir puan sunuyor. Adobe kullanıcılarının yanlış tahminleri bildirmeleri durumunda, yapay zeka aldığı geri bildirim sayesinde tahmin kalitesini arttırıyor. Ayrıca tahminlerin kitlesel saldırılar sonucu yanıltılmasının önüne geçmek için, güven eşiği denilen bir geri bildirim limiti belirlenmiş. Pombo'ya göre, tahmin kalitesi ve sistemin doğruluğu, beklenenin de üstünde.

Adobe müşterilerinin yaptıkları aramalarda gecikmeler yaşanmaması için, Adobe'un araştırma geliştirme ekibibinin çok çalıştığını belirten Pombo, ulaştıkları noktada videolar için 'Akıllı Etiketler'in, bir videoyu 4 saniye veya daha altında bir sürede etiketlendirdiğini açıkladı.

Etiketlendirme işleminin 1 dakika veya daha kısa kliplerde yapılabildiğini belirten Pombo, hedeflerinin gelecekte daha uzun videolar için de hizmet sağlamak olduğunu açıkladı ve gelecek planlarındaki ilk hedefin 10 dakika olduğunu sözlerine ekledi.