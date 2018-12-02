Ünlü Hollywood stüdyolarının en nefret ettiği şey, filmlerinin torrent sitelerine düşmesi. Utah'da faaliyet gösteren küçük bir yapım şirketi ise farklı görüşte. "Adopting Trouble" filminin yönetmeni Lee Gardner'a göre, bu tarz siteler en iyi reklam araçları. Gardner bu fikrinin arkasından giderek, bu hafta Amazon'da çıkması beklenen filmi torrent sitelerinden RARBG'ye yükledi.

Korsancılık, genel olarak büyük yapımları vursa da bazen bağımsız yapımların sahiplerini de üzüyor. Fakat bağımsız sanatçıların büyük bir kısmı da yaptıkları işin bilinmemesinin, korsancılıktan daha büyük bir sorun olduğunu düşünüyor.

"Adopting Trouble" filminin yönetmeni Lee Gardner da bu fikrin savunucularından. Amazon'da 4.99$'a satışa çıkacak film, 0.99$'a da kiralanabilecek. Gardner'a göre satışa çıkacak filmi insanların fark etmesi gerekiyor ve tanıtım süreci oldukça maliyetli bir süreç. Bu nedenle, filmin tanıtımı için torrent sitelerinden birini seçen yönetmen ve ekibi, RARBG'ye ulaştılar ve filmi siteye yüklediler.

Filmi indiren kişilere bir not bırakan Lee Gardner, şu ifadeleri kullandı:

"Filmi yaparken asla söylenmeyen şey, paranız yoksa filmi tanıtamayacağınızdır. Bizce bağımsız yapımların tanıtım sorununu, torrent siteleri çözebilir."

Filmi izleyen ve bağış yapmak isteyenler için de bağış seçeneği oluşturan yapım ekibi, "Herkesten önce, filmi siz torrrent ailesiyle paylaşıyoruz. Eğer filmimizi beğendiyseniz bağış yapabilirsiniz. Arkadaşlarınıza, ailenize ve tanıdığınız herkese filmden bahsetmeyi unutmayın." notunu eklediler.

Torrent sitelerinin, film endüstrisine katkısı olduğunu düşünen Gardner, aynı zamanda korsancılığın da uğraşılması gereken bir durum olduğunu belirtiyor. Korsancılık hakkında konuşan Gardner, şu ifadeleri kullandı:

"Korsancılık keşke olmasaydı fakat bu gerçekliği göz ardı edemeyiz. Büyük Hollywood stüdyoları, korsancılığı takip etmek için büyük ekiplerle çalışıyor fakat bizim gibi bağımsız yapımcıların ne böyle bir bütçesi ne de böyle bir zamanı var."

Gardner, son dönemde kimsenin filmler için para ödemek istemediğini belirtirken, bu soruna bir de çözüm yolu sunuyor: "Kullanıcılar, filmlerin başlangıcını ücretsiz olarak izleyip, beğenmeleri durumunda para ödeyip izlemeye devam edebilirler."

“Adopting Trouble" filmi şu an RARBG ve bazı torrent sitelerinde ücretsiz olarak indirilebilir ve izlenebilir durumda. Gardner'ın stratejisinin tutup tutmayacağını zaman gösterecek. Kim bilir belki de birçok film tanıtım için torrent yolunu tercih edebilir.