AeroCube Adlı Mini Uydular Uzaydan Dünya'yı Fotoğraflıyor

AeroCube adlı son derece maliyetsiz mini uydular, dahili kameraları ile atmosferde asılı bir şekilde fotoğraflar çekerek bilim insanlarına veri sağlıyorlar.

12 Haziran 2013 tarihinde Atlas roketi, Kaliforniya'da bulunan Vandenberg Hava Kuvvetleri Sahası'ndan fırlatıldı. Rokette bulunan en büyük uydu, yedi ton ağırlığında askeri iletişim uydusuydu. Bu uydunun yanı sıra 2 kg'dan daha hafif olan AeroCube 5a ve 5b adlı iki uydu daha fırlatılmıştı.

Yapımı ilk olarak 1999 yılında teklif edilen bu mini uyduların amacı, ucuz mal edildikleri ve kompakt için diğer fırlatmalara ikincil olarak yüklenerek bir seferde onlarcasının gönderilebilecek olmasıydı.

Bu küp uyduların asıl amacı çeşitli iletişim teknolojilerini test etmekti. Ancak uyduların fırlatımını yapan şirket olan The Aerospace Corporation'tan Dee W Pack, daha sonra bu uyduların kameraları ile tam boyutlu uyduların çektiği kalitede Dünya fotoğrafları çekilebileceğini fark etti.

Pack, konu hakkında "AeroCube'lerdeki küçük kameraların geceleri fotoğraf çekmek için kullanılabileceği fikri aklıma geldi. Kameralar megapiksellerle ifade edilen görüntüler çekebiliyor ancak günümüz standartlarından oldukça gerideler ve oldukça ucuz lenslere sahipler. İşin sırrı uydunun işaretlemesinde gizli, bu sayede 0.2 veya 0.3 saniye daha uzun bir pozlama elde edebiliyoruz" dedi.

Şu anda üzerinde çalışılan bir başka konu ise uydunun Dünya atmosferinde dolaşırken GPS sinyallerini toplaması ve bu sinyalların ne kadar kırılmaya uğradığını ölçmesi. Bu çalışma, bilim insanlarının daha doğru hava durumu tahminleri üretmesini sağlayabilir.

Küp uyduların en büyük avantajı ucuz olmaları ve fırlatılmalarının kolay olmaları; zira bu küçük uyduları birçok kamera ile donatıp birçok fotoğraf çekmek mümkün olabiliyor. Maliyetin az olması, risk faktörünün de düşmesi anlamına geliyor. Bir uydu ne kadar büyük olursa yerdeyken o kadar çok test ediliyor çünkü atmosferde arıza yapmasındansa yerde arızalanıp problemlerin giderilmesi her zaman daha ucuz oluyor.