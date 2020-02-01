AFAD, Elazığ Depreminin 3D Görüntüsünü Paylaştı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan ve 24 Ocak akşamı meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ve sonrasında yaşanan artçı sarsıntıların 3 boyutlu görüntüsünü Twitter hesabından paylaştı.

AFAD’ın akşam saatlerinde resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kurumun Avrupa’nın en büyük 2. deprem gözlem ağına sahip olduğuna dikkat çekildi. Video ile birlikte yapılan paylaşımda AFAD tarafından ölçülen depremlerin 3 boyutlu görüntüsüne yer verildi.

Toplamda 1 dakika 6 saniye süren videoda 24 Ocak tarihli Elazığ Sivrice merkezli 6,8’lik depremin yanında 31 Ocak tarihine kadar olan 1.679 adet depreme ait 3 boyutlu görüntüler yer alıyor.

İşte AFAD tarafından paylaşılan görüntüler:

Önceki günlerde yapılan hasar tespit çalışmalarında, 530 teknik personel ve 5 aracın görev yaptığı ifade edilmişti. AFAD tarafından yapılan açıklamalarda, “Şimdiye kadar Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta incelenen 13.346 binadan 378’inin yıkıldığı, 3.249’unun ağır hasar aldığı, 214’ünün orta ve 4.826’sının az hasarlı olduğu belirlenmiştir. Acil olarak yıkılacak 50 binanın tespit edildiği çalışmalarda, 4.629 binanın ise hasarsız olduğu anlaşılmıştır” ifadeleri kullanılmıştı.

Yürütülen iyileştirme çalışmalarına dayanarak yapılan bir diğer açıklamada ise “AFAD koordinasyonundaki çalışmalar için bölgeye 5.093 personel, 636 araç ve 22 arama köpeği sevk edilmiştir. Toplam 800 sivil toplum kuruluşu personeli de çalışmalarda görev almıştır. 311 tır dolusu ihtiyaç malzemesi, AFAD Başkanlığı koordinasyonunda bölgeye ulaştırılmıştır. Bölgeye toplam 25.393 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 27.430 yatak, 66.751 battaniye, 4.312 ısıtıcı ve 6.436 adet gıda kolisi sevk edilmiştir. Ayrıca depremden etkilenen vatandaşlara 50.960 kişilik sıcak yemek, 22.470 kahvaltı ve 7.000 çorba dağıtılmıştır” bilgileri aktarılmıştı.