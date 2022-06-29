Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde Karadeniz'i etkisi altına alan sel felaketleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kurum, afet erken uyarı sisteminin ilk kez devreye alındığını ve bu sayede can kayıplarının engellendiğini söyledi.

Oldukça zorlu bir kış mevsimini geride bırakan Türkiye, yaz mevsiminde felaketlerle boğuşmaya devam ediyor. Zira haziran ayının sonuna gelmiş olmamıza rağmen ülkenin dört bir yanı, çok sert fırtınalarla boğuşuyor. Hatta birkaç gündür, Karadeniz Bölgesi sele teslim olmuş durumda. Özellikle de Kastamonu, yağışların en sert vurduğu illerden bir tanesi olarak kayıtlara geçti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bölgeye giden isimlerden bir tanesiydi. Yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulunan Kurum, yaşanan felaketin nasıl ucuz atlatıldığını açıkladı. Afet erken uyarı sisteminin felaket sırasında ilk kez devreye girdiğini söyleyen Murat Kurum, bu sayede can kayıplarının engellendiğini ifade etti. Peki Türkiye'de ilk kez kullanılan afet uyarı sistemi nasıl çalıştı?

Afet erken uyarı sistemi, 7 ilde aktif olarak kullanıldı

*Kastamonu'dan paylaşılan bir görüntü...

Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan açıklamalarda, afet erken uyarı sisteminin nasıl çalıştığı ve hangi illerde kullanıldığı anlatıldı. "Meteorolojiden aldığımız bilgileri AFAD’a ulaştırarak vatandaşlarımızı selden etkilenecek alanlardan uzaklaştırdık. Böylece yaşanması muhtemel can kayıplarının önüne geçmiş olduk. Vatandaşlarımızın cep telefonlarına uyarılar anlık olarak düştü. Vatandaşlarımız da buna göre önlemlerini aldılar." diyen Murat Kurum, sistemin 7 ilde kullanıldığını belirtirken şu cümleleri kurdu:

"Aşırı yağışlardan etkilenebilecek 7 ildeki vatandaşlarımıza dikkatli olmaları, güvenli alanlara intikal etmeleri ve dere kenarlarından uzaklaşmaları konusunda turuncu tehlike bildirimi için SMS atıldı, kırmızı tehlike bildirimi için hücresel bilgi mesajlarımızı vatandaşlarımıza gönderdik. Meteo Uyarı Turuncu uyarıları kapsamında; 25 Haziran’da Bartın, Kastamonu ve Zonguldak illerine SMS bildirimi yapıldı. Meteo Uyarı Kırmızı uyarıları kapsamında; 26 Haziran’da Kastamonu, Bartın, Karabük ve Zonguldak illeri ile Sinop-Merkez, Erfelek, Ayancık, Türkeli ve Boyabat, Düzce-Yığılca ve Çankırı-Ilgaz ilçelerine mesajlarımızı ilettik. 27 Haziran’da ise Kastamonu-İnebolu, Çatalzeytin, Abana, Küre ve Bozkurt, Bartın-Merkez, Sinop-Ayancık ilçelerine bildirimlerimizi yaptık."