Kabil'de İnsanların Uçaktan Düştüğü Anlar Tişörte Basıldı

Afganistan’dan ayrılmaya çalışan iki kişinin uçaktan düştüğü anlar, “Kabil Dalış Kulubü” adı altında satışa çıktı. Yaşanan olayla âdeta dalga geçen bu tişörtlere sosyal medyadan tepki yağdı.

Geçtiğimiz günlerde Afganistan’daki yönetimin değişmesinin ardından Afganistan vatandaşları, Kabil’deki bir havalimanındaki tahliye uçaklarına binmeye çalışmıştı. Hatta bu olaylar sırasında iki vatandaşın havalanmakta olan bir uçağın iniş takımlarına tutunduğu ve uçak havalandıktan sonra düşerek öldükleri açıklanmıştı.

Bu üzücü olayın ardından internetteki bazı sitelerde bu durumla alay eden tişörtler satışa çıktı. Bazı firmalar bu tişörtleri hemen satıştan kaldırırken bazıları ise satmaya devam ediyor.

İnsanlık ayıbı

Kabil’de yaşanan olayı “Kabil Dalış Kulübü” yazan ve uçaktan düşen insanları sanki dalış yapıyormuş gibi gösteren tişörtler hazırlandı. İnsanlık ayıbı olarak nitelendirilebilecek bu olay sosyal medya da pek çok insan tarafından tepki topladı.

Etsy gibi bazı satış siteleri bu tişörtlerin ilanlarını hemen kaldırırken bazı siteler ise bu tişörtleri hâlâ satmaya devam ediyor. Sosyal medyadaki bazı kullanıcılar ise bu tişörtleri satan firmaları e-posta gönderdiklerini ve bu tişörtlerin kaldırılması gerektiğini belirtiklerini söyledi.

Satış sitelerine ek olarak YouTube üzerinde de bu tişörtlerle ilgili reklam videoları bulunuyor. Bazı videolarda yorumlar kapatılmış olsa da bazılarında yorumlar açık. Kullanıcılar ise bu videoların altında tepkilerini gösteriyor ancak bazı yorumlar daha sonrasında kaldırılıyor.

Bu tişörtleri anlık olarak satan mağazaların ürünleri kaldırıp kaldırmayacakları ise bilinmiyor.