Ülkemizde son günlerin en büyük gündem maddelerinden biri Afganistan'dan gelen mülteci göçü. Bu konu son olarak 'çocuk felcini yeniden ortaya çıkabileceği' iddiası ile mecliste gündeme geldi. CHP'li Gamze Taşçıer, konuyu iki ayrı önerge ile Meclis gündemine taşıdı.

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesi ve öncesinde ülkede yaşananlar, Afganistan'dan ülkemize bir mülteci göçüne sebep oldu. Bir süredir gündemde olan ve 'kontrolsüz bir mülteci göçü' oluşu sebebiyle eleştirilen bu durum ile ilgili yeni bir iddia mecliste gündeme getirildi.

CHP'li Gamze Taşçıer, çocuk felci olarak bilinen ve ülkemizde ve dünyada yürütülen aşılama çalışmaları sayesinde son 23 yıldır Türkiye'de hiç rastlanmayan polio virüsünün yeniden ortaya çıkabileceğini belirtti. Afgan göçü sebebiyle yeniden ülkemizde görülebileceği iddiasını iki ayrı önerge ile mecliste gündeme getiren Taşçıer, konuya ilişkin hem yazılı soru önergesi hem de TBMM Araştırma Önergesi hazırladı.

''Sınırlarımızdan bu virüsün de girmeyeceğini ya da girmediğini kim garanti edebilir?'':

Taşçıer, sunduğu önergeler hakkında bir açıklama yaptı. ''1998’den beri ülkemizde çocuk felci vakası görülmüyor, çünkü tüm dünyada başlatılan aşılama seferberliği ile bu virüs alt edildi'' şeklinde konuşan Taşçıer, kontrolsüz göçün virüsü ülkemize sokmuş olabileceğini iddia etti.

Taşçıer, yaptığı açıklamada ''Bugün Afganistan’daki çağ dışı barbar örgüt Taliban, ‘Polio aşısı batının bir oyunu’ diyerek Dünya Sağlık Örgütü’nün aşı ekiplerine yönelik saldırılar düzenliyor. Sadece geçtiğimiz aylarda Afganistan’da aşı çalışması yapan yedi kişi öldürüldü. Böylesi bir kara cehalet ve barbarlık karşısında çocuk felci de bir türlü yok edilemiyor. Hem iç karışıklık nedeniyle aşı yapılanların takip edilememesi, hem aşı yapılamayanların oluşu bu virüsün yayılımının da sürmesine neden oluyor. İşte bu Afganistan’dan bugün ülkemize akın akın düzensiz göçmenler geliyor. Sınırlarımızdan ellerini kollarını sallayarak geçen sayısı meçhul Afganların ne kim oldukları kayıt altına alınıyor, ne sağlık geçmişlerine bakılıyor, ne aşılı olup olmadıkları, ne de bir virüs taşıyıp taşımadıklarına bakılıyor. Yol geçen hanına dönen sınırlarımızdan bu virüsün de girmeyeceğini ya da girmediğini kim garanti edebilir? Kontrol etmezseniz bilemezsiniz. İktidar sınırlarımızı kontrol edemiyor, daha doğrusu birileri ile yaptıkları anlaşma neticesinde kontrol etmiyor. Sonuç olarak Afganistan’dan ülkemize yönelik başlayan düzensiz göçmen akınının bir de sağlık boyutu var ki hayati önem taşıyor'' ifadelerine yer verdi.