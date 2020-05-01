Meksika'daki İskeletler, Kölelik Dönemine Işık Tuttu

Meksika'da yapılan kazılarda, 16. yüzyılda yaşayan Afrikalı kölelere ait 3 iskelet bulundu. İskeletler üzerinde yapılan incelemeler, karanlık sömürgecilik döneminde kölelerin maruz kaldığı zorlu şartlara ışık tutuyor.

Meksika'nın başkenti Meksiko'da bulunan bir toplu mezarda Afrikalı insanlara ait 3 iskelet ortaya çıkarıldı. İskeletler, Yeni Dünya'ya kölelik için ayak basan ilk nesil Afrikalı insanları temsil ediyor. Bu kalıntılar, tarihin korkunç bir dönemine ve Amerika'daki Afrikalıların köle olarak katlandığı sert koşullara ışık tutuyor.

Meksiko'da bulunan üç iskelet, Real de San José de los Naturales Hastanesi'nin eski arazisinin yakınında yer alan bir toplu mezarda bulundu. Hastanenin tarihi, İspanya'nın sömürgeci dönemine kadar uzanıyor. Bulunan iskeletler, 16. yüzyıldaki bu karanlık dönemde kaçırılarak köle ticareti yoluyla Amerika'ya getirilen ilk nesil Afrikalılara ait.

16. yüzyılda yaşamış Afrikalı kölelere ait kafatasları

Hikayenin kökeni, İspanya kralı I. Charles'ın köleleştirilmiş Afrikalıların şu anda Meksika, Karayipler, ABD ve Kanada'nın bir kısmını kapsayan Yeni İspanya'ya taşınmasına onay verdiği 1518 yılına dayanıyor. Araştırmacılara göre, 1779'a kadar tahmini 130.000 ila 150.000 Afrikalı zorla Yeni İspanya Valiliği'ne taşındı. Bunlardan 70.000'i 1600 ve 1640 yılları arasında kıtaya geldi.

Araştırmacılar, üç iskeleti analiz etmek için fiziksel bulguları genetik kanıtlarla birleştirdiler. Kafataslarındaki üst dişler, bazı Afrikalı kabilelerde görülen kültürel uygulamalara işaret ediyor. Ayrıca Afrika'daki insanlarla güçlü bir şekilde ilişkili olan ve şu anda hala varlıklarını sürdüren Afroamerikalılar arasında en yaygın rastlanan Y kromozom soyunu paylaşıyorlar. Son olarak, kalıntılardan çıkarılan diş izotopları, Meksika'nın dışında doğduklarını ortaya koyuyor.

İskeletler üzerinde yapılan analizler, trajediyi ortaya çıkardı

İskeletlerin analizinde, kemiklerde kas kaynaklı sorunlar ve omurlarda fıtık belirtileri görüldü. Bu bulgular, kölelerin fiziksel zorlanmalara ve zorlu çalışma koşullarına maruz kaldıklarını gösteriyor. Diğer kanıtlar, yetersiz beslenme, anemi, parazitik bulaşıcı hastalıklar ve kan kaybına işaret ediyor.

Analizde ayrıca Hepatit B (HBV) ve frengiye benzer semptomlara neden olan Treponema pallidum pertenue bakterisine de rastlandı. Daha da önemlisi bu, Amerika'daki Hepatit B ve frengiye dair en eski bulgu. Çalışmanın ortak yazarı Denise Kühnert, "HBV'nin Meksika'da kendi kendine ortaya çıktığına dair bir bulguları desteklemese de, HBV'nin transatlantik köle ticaretinin bir sonucu olarak geldiğinin ilk doğrudan kanıtıdır." yorumunu yaptı.