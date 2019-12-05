Ağaçları Kurtarmadaki Kritik Rol: Genetik Belirleyiciler

İklim oldukça hızlı bir şekilde değişiyor, sıcaklıklar çok hızlı artıyor ve tüm bunlar da ağaçlar da dâhil olmak üzere bu gezegende yaşayan canlıların bu ortamlara uyum sağlamasını zorlaştırıyor. Ancak yeni bir araştırmada ağaçlar için umut vaat eden bir yöntem keşfedildi.

Araştırmacılar, iklim esnekliği özelliklerinde genetik işaretleri kullanmanın, geleneksel tohum seçilimi metodundan daha verimli olduğunu keşfetti. Ekip, ayrıca şu anki ağaç neslinin günümüz koşullarına ayak uydurmakta zorluk çektiğini de belirtti.

Kaliforniya Üniversitesi Çevrebilim ve Evrimsel Biyoloji Departmanı Profesörü Victoria Sork, araştırma ekibinin neden böyle bir çalışma yürütme ihtiyacı hissettiğini şu sözlerle açıkladı: “Uzun süreler yaşayan ağaçlar ve olabildiğince hızlı gerçekleşen iklim değişikliği, birbiriyle uyumsuz. Buradaki soru, eğer ki birbirleriyle uyumsuzlarsa ağaç popülasyonunu nasıl yönetebiliriz ve artan sıcaklıklarla nasıl başa çıkabilirler?”

21.yy korumacılığı

Profesör Sork, şu anki korumacılık stratejilerinin, bitkilerin türler için iyi ayarlanmış koşullar altında büyüdüğü varsayımı üzerinden yürüdüğünü dile getirdi. Ancak araştırma ekibinin bulguları, bu durumun hiç de böyle olmadığını kanıtlar nitelikte.

Profesör Sork, ekosistem için oldukça önemli bir tür olan meşeler hakkında endişelenmeye başladığını söyledi. Bir alan yandığında, kaybolan ekosistemi yeniden kurmak için insanların son derece hızlı bir şekilde dikim işlemleri yaptığını söyleyen Sork, “Buradaki asıl soru, doğru fideleri mi dikiyorlar?” şeklinde konuştu.

Araştırmacılar, yayınladıkları makalede, Kaliforniya Meşesi’nin şu anki sıcaklıklarla uyumsuz olduğunu ve önümüzdeki yüz yılda sıcaklıklar artarken büyüme oranında düşüş yaşanmasının muhtemel olduğunu söyledi. Optimal büyümeyi sağlamaktaki başarısızlık, ağaçların gelecekteki iklim koşullarına karşı daha az esnek olmasına sebep olabilir.

(Kaliforniya Meşesi)

BBC News’a konuşan Profesör Sork, ilerici orman politikalarının daha düşük enlemlerindeki ağaç türlerine yönelmeyi önerdiğini çünkü bu ağaçların gelecekteki sıcaklıklara daha esnek olabilecek özellikler taşıdığını söyledi. Ancak BBC’de yer alan habere göre bu da tam olarak yeterli değil.

Bu sorunu da aşmak isteyen ekip, ağaçların DNA’larında yer alan, sıcak iklimlerde iyi büyümeyle alakalı genetik işaretlerin, gelecekteki daha sıcak koşullara uyumlu olan tohumları seçmekte faydalı olup olmayacağını görmek istedi ve aradıkları cevabı da buldular.

Profesör Sork, bu konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Bir ormanı yenilemeyi ya da yeniden ekmeyi düşündüğünüzde yapabileceğiniz şey, genetik olarak ağaçları taramak ve bu büyümeyle bağlantılı ağaçlardan tohumları seçmek. Araştırmada test ettiğimiz şey bu tarz bir yaklaşımın, büyümeyi geliştirip geliştirmeyeceğiydi ve gerekli cevaba ulaştık.”