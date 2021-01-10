Ağır COVID-19 Hastalarında Akut Beyin Disfonksiyonu Riski

Bilim insanları, yaptıkları yeni bir araştırmada salgının erken dönemindeki COVID-19 yoğun bakım hastalarının, daha yüksek oranlarda hezeyan ve baygınlıklar yaşadığını söyledi. Araştırmacılar bunların sebeplerini de çeşitlendirdi.

Yapılan bir araştırmaya göre salgının erken dönemlerinde yoğun bakımda yatan COVID-19 hastaları, akut solunum yetmezliğinden hastaneye kaldırılanlara göre daha yüksek hezeyan ve baygınlık deneyimlediğini söyledi.

The Lancet Respiratory Medicine dergisinde yayınlanan geniş kapsamlı çalışmada, 14 ülkedeki 69 yetişkin yoğun bakım birimindeki 2000'den fazla COVID-19 hastasındaki hezeyan ve koma belirtileri izlendi.

Yatıştırıcı ilaçların etkisi

Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi araştırmacılarına göre, yatıştırıcı ilaç tercihi ve aile ziyaretlerinin yasaklanması, bu hastalardaki akut beyin disfonksiyonu artışında rol oynadı. Araştırmacılar, yoğun bakım ünitesi hezeyanının yüksek ölüm riski ve uzun süreli yoğun bakım ünitesiyle bağlantılı demans ile alakalı olduğunu dile getirdi.

Yine araştırmaya göre, çalışmada yer alan hastaların yaklaşık %82'si ortalama 10 gün boyunca bilinçsiz kaldı ve %55'i ortalama üç gün boyunca hezeyanlar yaşadı. Araştırmacılar, ayrıca akut beyin disfonksiyonunun ortalama 12 gün sürdüğünü söyledi. Araştırmanın yazarlarından Brenda Pun, bu sayının COVID olmayan yoğun bakım hastalarına göre iki kat fazla olduğunu belirtti.

Bilim insanları, COVID-19'un hastaları akut beyin disfonksiyonunun ağır yüküne önceden hazırlamış olabileceğini düşünüyor. Ancak hasta bakım faktörlerinin de önemli bir oynadığı belirtiliyor. Araştırmacılar, birçok ciddi hastayı etkileyen akut beyin disfonksiyonundan koruyan yeni klinik protokollerinin COVID-19 sebebiyle terk edildiğini düşünüyor.

Araştırmacılara göre benzodiazepine yatıştırıcısı verilen hastaların %59'u, hezeyan geçirme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Aile ziyareti alan hastalarda bu oran %30. Araştırmanın kıdemli yazarı Pratik Pandharipande, uzun süreli akut beyin disfonksiyonunun büyük oranda kaçınılabilir olduğunu söyledi.