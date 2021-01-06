Ağır COVID-19 Hastalarına Uygulanan Yeni Tedavi Yöntemi

Bilim insanları, COVID-19'u ağır geçiren 24 hastaya kök hücre tedavisi uyguladılar. Yapılan incelemeler sonucunda bu hastaların yaşam şansının, kök hücre tedavisi uygulanmayan hastalara kıyasla iki kat olduğu tespit edildi. ABD'de onay alan tedavi yöntemi, salgına karşı yeni bir umut doğurdu.

Miami Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, COVID-19 hastalığını ağır geçiren kişiler için yeni bir tedavi yöntemi uygulamaya başladılar. Yenidoğan bebeklerden alınan kordon kanını (kök hücre) hastalara uygulayan bilim insanları, 85 yaşın altındaki hastalarda yaşam şansının iki katına çıktığını duyurdular. Profesör Camillo Ricordi, kök hücre tedavisinin COVID-19'a karşı akıllı bomba olduğunu ifade ediyor.

Bilim insanları, COVID-19'a yakalandıktan sonra akut solunum problemi yaşayan 48 hastanın yarısına kök hücre yarısına da plasebo verdiler. Tedaviyi rutin şekilde sürdüren uzmanlar, bir ay sonunda kök hücre tedavisi uygulanan hastaların yüzde 91'inin, plasebo verilenlerinse yüzde sadece yüzde 42'sinin hayatta kaldığını gördüler. Kök hücre tedavisi uygulanan hastalardan sadece bir kişi ölürken, bu kişinin 85 yaş üstünde olduğu açıklandı.

24 COVID-19 hastasına 200 milyon adet kök hücre verildi

Yapılan araştırma, kök hücre tedavisi uygulanan hastaların iyileşme süreçlerinin de hızlandığını gözler önüne seriyor. Bu bağlamda iki günde bir iki kez kök hücre almış olan hastaların yarısından fazlası, 15 gün gibi kısa bir süre içerisinde sağlığına kavuştu. Kök hücre tedavisi uygulanan COVID-19 hastalarının yüzde 80'inden fazlası ise en fazla bir ay içerisinde sağlığına kavuşmuştu.

Profesör Ricordi, pek çok hastalığın çaresi olarak düşünülen kök hücrelerin, vücuda enjekte edildiği anda akciğerlere hücum edip, koronavirüs nedeniyle yıpranmış olan akciğer dokularını iyileştirmeye başladığını ifade ediyor. Uyguladıkları tedavi yöntemi için de hiç vakit kaybetmeden Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) başvuru yaptıklarını söyleyen Ricordi, kurumun bir hafta içerisinde bu tedavi yöntemine onay verdiğini belirtiyor. Tek bir göbek kordonundaki kök hücrenin 10 bin hastaya yetebileceğini söyleyen uzmanlar, kök hücre tedavisinden fazlasıyla umutlular.