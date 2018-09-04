Uluslararası ticari savaşlar ve son aylardaki ekonomik etkilerden dolayı otomotiv satışlarında ciddi bir düşüş yaşandı. Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin raporuna göre 2018’in ilk 8 ayında, 2017’nin aynı dönemine göre genel satışlar %20,79 oranında azalma gösterdi.

Küresel çapta süregelen ticari savaş ortamındaki Türkiye ve ABD ilişkileri ve ekonomik yaptırımların etkisiyle, pek çok sektör sarsılmaya devam ediyor. Genel otomotiv sektörü de araçların büyük kısmı ithalat kaynaklı olduğu için bu etkilerin hızlı şekilde hissedildiği sektörlerden oldu. Otomotiv satışlarında geçtiğimiz yıla oranla 5’te 1 oranından fazla azalma yaşandı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından yayınlanan ilk sekiz aylık rapor, sektördeki krizin neden olduğu tabloyu ortaya koyuyor. Pazar analizlerine göre 2017 Ocak-Ağustos ayları arasında, toplam 555.991 adet otomobil ve hafif ticari araç satılmıştı. 2018 Ocak-Ağustos döneminde ise satılan otomobil ve hafif ticari araç sayısı 440.428 adette kaldı. Oranlarla ifade edilecek olursa bu düşüş %20,79’a tekabül ediyor.

Otomobil ve hafif ticari araç sınıflarını tek tek inceleyecek olursak, hafif ticari araçlardaki kaybın otomobil satışlarına kıyasla daha çok olduğu dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl ilk 8 aylık dönemde ülkemizde 423.198 otomobil satılırken, bu yıl aynı dönemde 344.870 adet otomobil satıldı, yani %18,51’lik bir düşüş söz konusu. Hafif ticari araçların satışı 2017’nin ilk 8 ayında 132.793 adetti. Bu yıl aynı dönemde 95.558 hafif ticari araç satılabildi, yani %28,04’lük düşüş yaşandı.

2018 Ağustos ayı rakamlarıyla daha vahim bir tablo ortaya çıkıyor:

Otomotiv Distribütörleri Derneği, sadece 2017 ve 2018 yıllarındaki Ağustos ayı satışlarını da tek başına analiz etti. Rapora göre 2017’nin sadece Ağustos ayında 72.536 adet otomobil ve hafif ticari araç satılırken, bu yıl Ağustos ayında sadece 34.346 otomobil ve hafif ticari araç satıldı. Bu, son iki yılın Ağustos ayları özelinde %52,65’lik bir düşüş yaşandığını gösteriyor.

Ağustos ayları içerisinde satılan otomobil sayısı 2017’de 54.890 adetti, bu yıl Ağustos ayında sadece 34.346 otomobil satıldı, yani %50,85’lik bir azalma yaşandı. Hafif ticari araçların sadece Ağustos aylarına özel analizde ise %58’lik bir düşüş var. Öyle ki 2017 Ağustos ayı içerisinde 17.646 adet hafif ticari araç satılırken, 2018 Ağustos ayı içerisinde sadece 7.370 hafif ticari araç satıldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından yayımlanan resmi raporlara ulaşmak için buraya tıklayabilirisiniz.