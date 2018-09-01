Bu ayın Android kullanan akıllı telefon verilerine göre, Android'in gözbebeği sürümü listelere dahil olamadı.

Her ay düzenli olarak yayınlanan en çok kullanılan Android sürümleri bu ay da listelendi. Android 9.0 Pie sürümünün ardından gelen ilk güncellemede en yeni sürüm listeye giremedi. Kullanıcı verilerinden elde edilen bu tabloya göre, şaşırtıcı bazı sonuçların varlığı da gözden kaçmadı.

Bu değerler son 7 gün içerisinde Google Play Store’a giriş yapan cihazlardan elde edildi. Bu tabloya göre, son bir haftada Android’in en son sürümünü kullanan cihaz oranı %0.1’ in de altında.

Tablodaki verilere göre en çok kullanılan Android sürümünün Nougat olduğunu söyleyebiliriz. 7.0 ve 7.1 sürümünün toplamı, %30.8 lik bir payla, geçen sene gibi bu sene de en çok kullanılan versiyon olduğunu gösteriyor.

Grafikte de görüldüğü üzere sürümler, en çok kullanılandan en aza doğru; Nougat, Marshmallow, Lollipop, Oreo, Kitkat, JellyBean, Ice Cream Sandwich ve son olarak da Gingerbread olarak sıralanıyor. Şaşırtıcı olan ise, Gingerbread sürümünün geçen aydan beri %1 oranında artış göstermesi oldu.

Rakamlar incelendiğinde Android Pie’ın neden listeye giremediğini anlamak zor değil. Şimdilik Pixel serisi ve Essential Phone'da kullanılan bu sürümün, cihaz sayısını önümüzdeki aylarda artıracağını düşünüyoruz.