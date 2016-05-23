Rus Cosplay Sanatçısından Hayranlık Uyandıran Çalışmalar

22 yaşındaki Ksenia Perova, Instagram hesabından paylaştığı cosplay çalışmalarıyla kendine hayran bırakıyor.

22 yaşındaki Rus cosplay sanatçısı Ksenia Perova, 2014 yılından beri cosplay ile uğraşıyor. İlk olarak favori karakterlerine benzemeye çalışarak başladığı sektörde oyunculuk eğitimi almış olmasının da kaymağını yiyen Perova, böylece gözlerinize inanamayağınız güzellikte işler çıkarıyor.

Biz de sizler için Perova'nın çalışmalarından en göz alıcı olanları derledik.

Hotel Transylvania'dan Mavis

Corpse Bride'den Victoria

Lord of The Rings'ten Frodo

Doctor Who'dan Clara Oswald

X-Men: Evolution'dan Laura Kinney

Harry Potter'dan Andromeda

Game of Thrones'dan Arya Stark

Guardians of the Galaxy'den Mantis

Mulan

The Last of Us'tan Ellie