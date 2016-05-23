Rus Cosplay Sanatçısından Hayranlık Uyandıran Çalışmalar

22 yaşındaki Rus cosplay sanatçısı Ksenia Perova, 2014 yılından beri cosplay ile uğraşıyor. İlk olarak favori karakterlerine benzemeye çalışarak başladığı sektörde oyunculuk eğitimi almış olmasının da kaymağını yiyen Perova, böylece gözlerinize inanamayağınız güzellikte işler çıkarıyor.
Biz de sizler için Perova'nın çalışmalarından en göz alıcı olanları derledik.
Hotel Transylvania'dan Mavis
Corpse Bride'den Victoria
Lord of The Rings'ten Frodo
Doctor Who'dan Clara Oswald
X-Men: Evolution'dan Laura Kinney
Harry Potter'dan Andromeda
Game of Thrones'dan Arya Stark
Guardians of the Galaxy'den Mantis