YouTube ve WhatsApp'ta çocukların karşısına çıkabilen ve onları kötü etkileyen oyun Momo'nun engellenmesi için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan ilk adım geldi.

Son dönemde ebeveynlerin kabusu haline gelen ve küçük yaştaki çocukların psikolojisini hedef alan 'Momo'nun engellenmesi için ilk adım atıldı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bahsi geçen engelleme için BTK'ye (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) başvurarak erişimi engellemelerini talep etti.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın BTK'ye yaptığı başvuruda belli başlı başlıklar ele alındı ve Momo'nun oluşturabileceği tehtitler listelendi.

Momo Challange nedir?

Bahsi geçen Momo Challange adlı internet oyunu, YouTube videolarının yanı sıra WhatsApp'tan da çocuklara ulaşabiliyor ve ilgilerini çekerek oyuna davet ediyor. Çocukların daveti kabul etmesi halinde şiddet temalı görseller ve çocukları kendinlerine zarar vermeye iten telkinler ortaya çıkıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yapmış olduğu bu açıklama üzerine gereken görüşmeler BTK ile sağlanarak resmi bir talep oluşturuldu.

Görüşmeyle birlikte Momo adlı bu oyunun Türkçe değil İngilizce olduğu ve genellikle Uzakdoğu ülkelerinde görüldüğü belirtildi. Görüşmenin ardından konunun yakın takibe alındığı duyuruldu.

Nasıl engelleyebilirsiniz?

Momo'yu engellemek için birçok yol mevcut. Bu yollardan ilki ve en kolayı, internet sağlayıcılarının sunmuş olduğu güvenli internet paketlerini kullanmak. Bu paketler sayesinde çocukların sosyal medyadan ve çevrimiçi mesajlaşma uygulamalarına olan erişimini kısıtlayabilirsiniz.

Güvenlik paketlerinin yanı sıra bir diğer yöntem ise iOS ve Android işletim sistemlerinde yer alan 'Ekran Süresi' özelliğini kullanmak. Bu özellik sayesinde istenilen uygulamanın ne kadar süreyle kullanılabileceğini belirleyebilirsiniz. Belirlediğiniz süre dolduğunda seçilen uygulamaya erişim kısıtlanacaktır.

Psikologlar ne diyor?

Psikologların da iş alanına dahil olan bu oyun, Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak ve Uzman Klinik Psikolog Handan Hoşrik tarafından ele alındı. Yeşilyaprak ve Hoşrik, çocukları Momo'dan uzak tutmak için yapması gerekenleri ebeveynler için bir rehber haline getirdi.

1. Bilgilendirin:

Momo, çocuklarınızın kontrolü dışında karşılarına çıkabiliyor. Herhangi bir yasak ya da çocuğunuza uyarıda bulunmanız onları daha da teşvik edecektir. Yasaklar çözüm değil. Momo ve benzeri içerikler için bilgilendirme yapılmalı.

2. Uygulamaları takip edin:

Momo, YouTube ve WhatsApp'ın dışında çocukların çok sevdiği oyun Minecraft'ta da karşılarına çıkabiliyor. Oyunlar ve yapımcılar bu konuda önlemler alana kadar çocuklarınızı uzak tutmak faydalı olacaktır. Alınan önlemleri ve güncellemeleri öğrenmek amacıyla şirketleri takip etmenizde fayda var.

3. Çocuğunuzun öğretmeniyle iletişime geçin:

Çocuklar günlerinin büyük bir bölümünü okulda geçiriyor. Hiç bilmeyen bir çocuk bile diğer çocuklardan duyarak Momo'dan etkilenebilir. Bu yüzden okuldaki öğretmenler konu hakkında bilinçlendirilmeli ve veliler ile temas halinde olunmalı.