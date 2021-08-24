Popüler konaklama uygulaması Airbnb, 20 bin Afgan mülteciye geçici olarak barınma imkanı sağlayacaklarını duyurdu. Proje, siteye gelecek bağışlarla yürütülecek.

Kullanıcılarının evlerini kısa süreli olarak kiralamasına imkân tanıyan Airbnb, bir süredir dünya gündemini meşgul eden Afgan mülteci kriziyle alakalı ilgi çekici bir açıklamada bulundu.

Yurt dışına giden turistlerin gittikleri bölgenin halkının evlerindeki yaşamı deneyimlemesini sağlayan Airbnb, 20.000 Afgan mülteci için geçici olarak barınma sağlamak amacıyla yeni bir proje başlattıklarını açıkladı. Şirket, mültecilerin evlerde ağırlanmasını kapsayacak projeyi Airbnb, CEO Brian Chesky ve Airbnb.org platformuna gelen bağışlarla yürütecek.

‘Misafirperver ev sahiplerimiz olmasaydı bunu başaramazdık’

Chesky, proje hakkında şunları söyledi: “Umarım bu hareketimiz diğer işletme ve girişimlere de ilham verir. Bu konaklamaların ücretini biz ödeyeceğiz ama misafirperver ev sahiplerimiz olmasaydı bu projeyi hayata geçiremezdik.”

Bir Airbnb, Insider’a yaptığı açıklamada, yaşananların çok önemli bir insani kriz olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Şu an ABD’ye giriş yapan mülteciler Sacramento, Kuzey Virginia, Cleveland, Dallas, Washington ve New Jersey’deki evlere yerleşti. Geçen hafta yaşananlar çok önemli bir insani kriz yaşandığını gösteriyor. Bu gelişmeler ışığında toplumumuz tekrar yardım etmeye hazır.”