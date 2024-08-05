Uçakların her birinin birbirinden farklı işlevleri ve özellikleri vardır. A330-200F de sıra dışı bir özelliğiyle dikkatleri üzerine çeken bir kargo uçağıdır. Peki bu uçağın burun dişlisinin üzerinden neden bir yumru vardır?

Tuhaf özellikleriyle adından söz ettiren uçaklar genellikle yolcu uçakları olur. Ancak bu kargo uçağı da benzersiz bir ayrıntıya sahiptir.

Gelin, bu özelliğin detaylarına bakalım.

Aslında Airbus A330-200F, hiçbir zaman baştan sona bir kargo uçağı olarak tasarlanmamıştı.

Bu sebeple kargo hizmetine uygun olabilmesi için tabiri caizse bazı ince ayarlar yapılması gerekti. Bir uçağın rolünü, yolcu uçağından kargo uçağına çevirmek her zaman göründüğü kadar basit değildir.

A330-200F, büyük kardeşi A330-300’ün ticari olarak uçmaya başlamasından 4 yıl sonra hizmete girdi. A330-200F’nin 2010’da hizmete girmesinden önce ilk uçuşunu yapması ise 10 yıldan fazla sürdü.

Airbus, bu sorunu aşmak ve kargo uçağı varyantını faaliyete koymak için iniş takımlarını yeniden tasarlamak zorunda kaldı. Bu amaç için uçağa, burun takımı bacakları eklenmesi gibi farklı seçenekler düşünüldü ancak vazgeçildi.

Sonunda uçak park edildiğinde burnu hafifçe yükseltmek için, bacak bağlantı noktalarını alçaltmaya karar verildi.

Bu değişiklik, burun takımını barındırmak için daha büyük bir takım bölmesi ve ekstra bir yumru anlamına geliyordu. Bu sebeple burun dişlisi, kabarcık benzeri kaplaması içinde dışarı doğru çıkıntılı olacak şekilde tasarlandı.

Böylece Airbus A330-200F’ye benzersiz bir görüntü kazandırıldı. Hem de bu değişiklikle yolcu uçağı, kargoların taşınabileceği bir uçak hâline dönmüş oldu.

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