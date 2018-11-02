Airbus Uçaklarının Fren Testleri Nasıl Yapılıyor? (Video)

YouTube'un diplerinden çıkıp gelen tam 14 senelik bir video, Airbus A380-800'ün uçak fren testlerini gösteriyor.

Her ne kadar YouTube çoğunlukla güncel içerikleriyle dikkat çeken bir mecra olsa da artık 14 yılı deviren bir portal olduğu için oldukça enteresan ve saklı kalmış içeriklerle de karşımıza çıkabiliyor. 2006 yılında YouTube'a yüklenmiş bu video da buna örnek.

Dönemin imkanları gereği tost makinesiyle çekilmiş gibi duran videoda uçak tekerleklerinin frenleri nasıl test edilir, test sırasında ne gibi durumlarla karşılaşılır gibi merak uyandıran sorulara yanıt buluyoruz.

Bundan böyle bu tip cevher niteliğinde, nostaljik ve bilimsel videolara rast geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.