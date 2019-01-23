Apple Analisti Ming-Chi Kuo'nun 2020 yılında piyasaya sürüleceğini iddia ettiği AirPods 2, bu yıl piyasayada olabilir.

AirPods, biraz tuzlu fiyatına rağmen kablosuz kulaklık konusunda dünyada önemli bir değişime ve devrime imza attı. Apple'ın iPhone satın almamış kullanıcılara bile pazarlayabildiği ürünün yenisi bu sene içerisinde gelebilir.

Digitimes'a bugün itibarı ile gelen bir dedikoduya göre, Apple bu senenin 2. yarısına bile gelmeden AirPods 2'yi piyasaya sürecek. Ürünün fiyatı konusunda da çeşitli spekülasyonlar var: Buna göre AirPods 2'nin orijinal ürünle aynı fiyat olan 159 dolar üzerinden satışa sunulacağı, ilk serinin ise indirime gireceği tahmin ediliyor.

Açıkçası, AirPods 2'nin kablosuz ve daha hafif olacağı dışında neredeyse hiçbir bilgiye sahip değiliz. Ürünün bu sene piyasaya çıkacak olması da bir dedikodudan ibaret. Bir ihtimal, yaklaşık 1.5 senedir sırra kadem basan AirPower ile beraber piyasaya çıkması ihtimali de mevcut. Bakalım Apple'ın bu konudaki hamlesi nasıl olacak.