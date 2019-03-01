AirPods 2'nin Tanıtım Tarihi Hakkında Bomba İddia

Apple'a yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Apple, 25 Mart tarihinde AirPods 2'yi tanıtacak. AirPods 2 ile birlikte yeni nesil bazı Apple ürünleri de gün yüzüne çıkacak.

Applesfera tarafından aktarılan bilgiye göre Apple’ın kablosuz kulakiçi kulaklıkları AirPods’un yaşam döngüsü 28 Mart tarihinde sona erecek. Asya-Pasifik ticaret hattındaki tedarikçilerden aldığı bilgiye göre Apple’ın 25 Mart’ta yeni ürünlerini tanıtmak üzere bir lansman etkinliği organize edeceğini belirten Applesfera, 29 Mart’ta ise yeni ürünlerini satışa sunacağını aktardı.

Peki Apple’ın 25 Mart’ta düzenleyeceği etkinlikte hangi ürünleri tanıtması bekleniyor? iPhone X ile birlikte duyrulmasına rağmen bir türlü gelemeyen AirPower, iPad mini 5, 7. nesil iPad ve elbette ki Apple’ın ikinci nesil kulakiçi kulaklığı AirPods 2. Peki uzun süredir beklenen AirPods 2, Apple kullanıcılarına ne sunacak?

Sızıntılara göre Apple, ikinci nesil AirPods’ların kulakta daha iyi bir tutuş sağlaması için özel bir yüzey kaplaması kullanacak. Daha gelişmiş bir Bluetooth bağlantısı için yeni bir çipe sahip olacak AirPods 2, Hey Siri komutu ile Siri’yi aktif edebilecek. Ayrıca yeni nesil AirPods’lar, yeni nesil bir Qi şarj kutusu ile gelecek.

Hem Applesfera’nın hem de diğer sızıntıların işarettiği tarihler yeni AirPods’ların 25 Mart’ta tanıtılacağını gösteriyor. AirPods 2’lerin satışa çıkacağı tarih ise 29 Mart olacak. Apple’ın iPhone Xs ailesini Türkiye’de ne kadar geç satışa sunduğunu ve nasıl bir fiyat etiketi belirlediğini düşünürsek AirPods 2’nin de ülkemizde biraz daha geç satışa sunulacağını söyleyebiliriz.