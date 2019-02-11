AirPods 2, Özel Bir Kaplamaya Sahip Olacak

Apple'ın bu sene piyasaya süreceği düşünülen cihazlarından AirPods 2'de, Google Pixel 3'te kullanılan camı kullanıldığı iddia ediliyor.

MySmartPrice’ın bugün yaptığı bir haber daha öne çıkan AirPower ile ilgili söylentileri doğrular nitelikte. Bunların yanı sıra haberde AirPods güncellemesi ve ‘yeni bir tasarım’dan da bahsediliyor. Ayrıca geliştirilmiş ses kalitesi, siyah renk seçeneği ve daha iyi bass tepkimelerine izin veren gelişmiş bir tasarım da söz konusu.

Kaynağın aktardığına göre, AirPods 2’nin kaplaması Google Pixel 3’ün arkasında bulunan camla oldukça benzerlik gösteriyor. Pixel 3’ün arka tarafında kullanılan bu cam yumuşak bir dokunma hissi veriyor ve elinize aldığınızda narin bir kavrama hissi oluşturuyor. Haber doğruysa bu his artık kulaklarınızda da olacak.

Kaynağa göre, AirPods 2’de bu kaplama sadece kulak içinde değil tüm kulaklığın gövdesinde olacak. Fiyat konusunda ise 199 dolarlık bir etiketi olacağı söyleniyor.

AirPods 2’nin yanında AirPower’dan da bazı haberler var. Kaynağın aktardığına göre, AirPower’ın pedi 8-7-7 bobin konfigürasyonu sayesinde beklenenden de ince olacak ancak Apple’ın iOS 13 çıkana kadar bunu piyasaya sürmesi beklenmiyor. AirPower’ın fiyatının da 149 dolar olacağı iddia ediliyor. Ayrıca çıkış zamanı olarak da bu senenin Spring etkinliği gösteriliyor.