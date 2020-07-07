Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, AirPods 3'te AirPods Pro'da kullandığı Paket İçi Sistem çözümünü kullanacak ve böylece kulaklığın sap kısmını kısaltacak. Yine de yeni nesil kablosuz kulaklığın Samsung Galaxy Buds+ benzeri tamamen sapsız bir tasarımla gelmesi beklenmiyor.

iPhone 12 ailesine ait 3D maketler ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra Apple’ın yeni nesil kablosuz kulaklığı AirPods 3 ile ilgili yatırımcılarına bir not paylaşan Apple analisti Ming-Chi Kuo, şirketin yeni nesil AirPods’larda Paket İçi Sistem (SiP) çözümü kullanacağını bildirdi.

Bildiğiniz gibi AirPods modellerinin en fazla eleştirilen yanlarından biri, fazlasıyla uzun olan sap kısımları. Apple, AirPods 3’te Paket İçi Sistem çözümü kullanarak sap kısmını mümkün olduğunca kısaltmayı ve daha kompakt bir tasarım sunmayı hedefliyor.

Kuo’ya göre AirPods 3’ü iPhone 12 ailesi ile birlikte değil, 2021’in ilk yarısında göreceğiz. Kuo, Apple’ın AirPods 3’te AirPods Pro ile benzer bileşenler kullanacağını, bu nedenle de tedarikçilerinden parça tedarik hacimlerini yüzde 50 ila 100 artırmalarını talep edeceğini söylüyor.

Kuo’ya göre Apple, AirPods 3’ü satışa sunduğunda mevcut nesil AirPods 2’yi satıştan çekecek. Apple’ın genellikle bir serinin yeni neslini tanıttığında ‘eski’ modelleri satıştan çektiğini düşünürsek, AirPods 3 için de benzer bir hamle yapması şaşırtıcı olmayacaktır.

Kuo’ya göre AirPods’un satış hacmi büyümesi 2021 yılında yavaşlayacak ve AirPods satışları 2021’de yalnızca yüzde 28 büyüyecek. Karşılaştırmak gerekirse AirPods satış hacminin 2020 sonuna kadar, bir önceki yıla göre yüzde 65.1 büyümesi bekleniyor.

Tahmin edebileceğiniz gibi satış hacmi büyümesindeki bu yavaşlamayı Apple da öngörüyor. Bu nedenle olacak ki son günlerde akıllı telefon sektöründe Apple’ın iPhone 12 modellerinin kutusuna kulaklık koymayacağı konuşuluyor. Apple, kablosuz kulaklık sektöründeki yavaşlamasını, iPhone sahiplerini yeni bir kablosuz kulaklık almaya ‘mecbur’ bırakarak dengeleyebilir.