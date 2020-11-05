Japonya merkezli bir internet sitesi, Apple'ın yaklaşan AirPods 3'ünün görüntülerini paylaştı. Paylaşılan görüntüler, AirPods 3'ün tasarımının AirPods Pro'ya benzeyeceğini gözler önüne seriyor. Ancak AirPods 3, AirPods Pro kadar gelişmiş teknik özelliklere sahip olmayacak.

iPhone 12 ailesini tüketicilerle buluşturan Apple, şu sıralar yeni bir kablosuz kulaklıkla meşgul. Üçüncü nesil AirPods olarak karşımıza çıkması beklenen bu kablosuz kulaklıkla ilgili bilgiler, şu an için oldukça sınırlı. Japonya'dan gelen bazı görüntülerse, üçüncü nesil AirPods'ların nasıl görüneceğini gözler önüne seriyor.

Japonya'dan paylaşılan görüntüler, üçüncü nesil AirPods'ların AirPods Pro'ya oldukça benzeyeceğini ortaya koyuyor. Görünüşe göre Apple, AirPods ve AirPods 2'de tercih ettiği tasarımı artık bir kenara bıraktı. Şirket bundan sonra yoluna, AirPods Pro benzeri kulaklıklarla devam edecek.

Üçüncü nesil AirPods'a ait olduğu söylenen kulaklıklar işte böyle görünüyor

Kısa bir süre önce Bloomberg, yaklaşmakta olan AirPods'larla ilgili bir haber hazırlamıştı. Bu habere göre AirPods 3, AirPods Pro'ya benzer bir tasarıma sahip olup, daha kısa bir gövdeyle gelecekti. Ayrıca Bloomberg'e göre Apple, yeni kablosuz kulaklığının pil performansını da iyileştirmek istiyordu. Paylaşılan görüntü, Apple'ın yeni kablosuz kulaklığının gövdesinin gerçekten de kısaldığını gözler önüne seriyor.

Paylaşılan görüntülerdeki başka bir detay ise, AirPods 3'ün saklama kutusuyla ilgili. Görünüşe göre Apple, o alıştığımız AirPods kutu tasarımından bu kez de vazgeçmeyecek. Kullanıcılar, kablosuz kulaklıklarını dikey olarak kutu içine yerleştirebilecekler.

Apple'ın yeni kablosuz kulaklıkları AirPods Pro'ya benzer olsa da teknik açıdan gelişmiş olmayacak. Neticede AirPods, giriş seviye bir kablosuz kulaklık olarak karşımıza çıkarılmıştı. Haliyle AirPods 3, aktif gürültü engelleme gibi özelliklere sahip olmayacak. Ancak iyi haber şu ki Apple, yeni bir AirPods Pro üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Bu ürünlerin ne zaman duyurulacağı bilinmiyor ancak Bloomberg'e göre şirket, yeni kablosuz kulaklıklarını 2021 yılında duyuracak.