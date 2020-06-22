WWDC20'de sahneye çıkan Apple yetkilileri, yeni özellikleri peş peşe açıklıyor. Bu yeni özellikler arasında AirPods’u kulağınızdan çıkarmanıza gerek kalmamasını sağlayacak özellikler de yer alıyor.

Apple’ın ilk tanıttığında oldukça büyük tartışma yaratan ancak daha sonra pek çok kişi tarafından tercih edilen tamamen kablosuz kulaklıkları AirPods'lar, her yeni işletim sistemiyle ve her yeni nesliyle birlikte farklı özellikler kazanıyor.

Kulaklıkların yeni özellikleriyse kullanımlarını kolaylaştırıyor. Yeni özellikler arasında otomatik cihaz değiştirme ve Spatial Audio özellikleri yer alıyor. Böylece hem müzikten aldığımız keyif artıyor hem de kullanım çok daha kolay oluyor.

AirPods, cihazlar arasında otomatik geçiş yapacak:

Bu özelliğin arkasında yatan teknoloji tam olarak açıklanmamış olsa da özelliğin nasıl çalıştığı etkinlikte duyurulan konulardan biri oldu. Diyelim ki Spotify’da müzik dinlemek için iPhone kullanıyordunuz ve sonra iPad’inizi açıp bir dizi izlemek istediniz. Yeni sistemde kulaklıklar, kullanıcı müdahalesine gerek kalmadan otomatik olarak geçiş yapıyor.

Tabii bu teknoloji anlaşıldığı kadarıyla daha önceden eşleştirilmiş ya da belli bir kullanıcıya ait hesapların kullanıldığı cihazlar arasında geçerli olacak. Yani yanınızdaki kişinin tablet kullanması sizi etkilemeyecek.

Ses kalitesi daha da artacak:

Apple kulaklıkları, her zaman için belli bir kalitenin üzerinde ses sağlamalarıyla biliniyor. Yeni gelecek Spatial Audio sistemiyle birlikte AirPods Pro’lar daha da gelişmiş hâle gelecek. Bu teknoloji üç boyutlu ses teknolojilerine odaklanacak. Böylece sesin hikâyenin önemli parçası olduğu oyunlarda ya da yapımlarda kulaklıklar çok daha etkileyici bir performans sunabilecek.

Apple, bu özelliklerin ne zaman geleceğini henüz açıklamadı. Muhtemelen etkinlikten sonraki günlerde bu ilgiyi canlı tutmak isteyecek olan Apple, özellik detaylarının tarihlerini yakın zamanda açıklayacaktır. Özellikler, yazılımlara gelecek güncellemelerle aktif hâle gelecek, yeni ürün almaya gerek olmayacak. AirPods kulaklıklara gelecek olan yeni özellikler hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu yenilikler, AirPods’a geçişleri hızlandıracak mı?