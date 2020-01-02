ABD'nin Georgia eyaletinde yılbaşı hediyesi olarak Airpods alan 7 yaşındaki bir çocuk, kulaklıklardan birini yutmasının ardından hastanelik oldu. Doktorlar, çocuğun hayati tehlikesinin olmadığını ve AirPod'u çıkarmasını bekleyeceklerini belirtti.

Apple'ın AirPods kulaklıkları, yeni yıl için harika bir hediye olabilir, ama çocuklar için öyle değil. ABD'nin Georgia eyaletinde 7 yaşındaki bir çocuğa ailesi, yılbaşı hediyesi olarak AirPods kulaklık aldı. Çocuğun kazayla AirPods kulaklıklardan birini yutmasının ardından annesi, apar topar acil servise götürmek zorunda kaldı.

7 yaşındaki çocuğun annesi Kiara Stroud, oğlunun AirPods'u yutacağını düşünmediğini söylerken anneleri, çocuklarına böyle bir hediye almalarının tehlikeleri hakkında uyardı. Stroud, çocuğunun kulaklıkların uzun kısmını bir süre ağzında tuttuğunu ve yanlışlıkla yuttuğunu belirtti.

Atlanta Egelston Hastanesi Çocuk Sağlığı bölümündeki doktorların yaşanan vakanın ardından kafası karışıktı. Ancak X-Ray görüntüsü almalarının ardından AirPods'taki metal parçalar tespit edildi ve çocuğun kulaklığı yuttuğu doğrulandı. Doktorlar, kablosuz kulaklığı göğüs kafesinin altında buldu. Doktorlar, çocuğun hayati tehlikesinin olmadığını ve çocuğun AirPods'u kendi başına doğal yollarla çıkaracağını söyledi.

Anne Stroud, çocuğunun yaşanan olayın ardından travma yaşadığını belirterek, "Anne telefonumu istemiyorum (diğer hediye), Telefonumun yanında olmak istemiyorum, onun telefonuma bağlanmasını ve müzik çalmasını istemiyorum." dediğini söyledi.

AirPods her ne kadar harika bir hediye olsa da, küçük yaştaki çocukların elinde tehlikeli olabiliyor. Kulaklıklar, küçük boyutlu olması nedeniyle yutulma tehlikesi oluşturuyor.