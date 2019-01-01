AirPower 2018'i de Pas Geçti: Apple Neden Hala Suskun?

Duyurulmasının üzerinden neredeyse 1.5 sene geçen Apple'ın kablosuz şarj cihazı AirPower, 2018 yılını da pas geçerek kafaları iyice karıştırdı.

2018 yılının başlarında gelen habere göre Apple'ın iPhone X ile beraber tanıttığı AirPower, en geç 2018'in Mart ayında piyasaya çıkacaktı. Geçen 1 yılın ardından iPhone X'un satışları durduruldu ancak AirPower halen ortada yok.

iPhone X lansmanında tanıtılan cihaz, o günden beri Apple tarafından bir kez dahi resmi ağızlarda anılmadı. Fiyatına veya çıkış tarihine dair en ufak bir bilgi kırıntısı dahi yok. En son 2017'nin son günlerine girerken cihazın 200 dolara satılacağı dedikoduları çıkmıştı.

Açıkçası Apple'ın kablosuz enerji aktarımı ile ilgili bir şirket olan PowerbyProxi'yi satın alması sonrasında AirPower ile ilgili haberler duyacağımıza kesin gözüyle bakıyorduk. Bununla birlikte, her türlü olumlu ve olumsuz gelişmede resmi açıklamalar yapan Apple'ın bu konuda neden suskun kaldığını bütün kamuoyu merak ediyor.

Apple, Eylül ve Ekim ayında yaptığı lansmanlarda, AirPower ile ilgili gelen soruları ısrarla cevapsız bırakmıştı. Görünen o ki cihazın geliştirilme sürecinde ciddi sıkıntılar var veya proje gerçekten de rafa kalktı.